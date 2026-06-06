Артем ДОВБИК: «Отношения с Ромой? Скажем так: могло быть лучше»

Форвард сборной Украины Артем Довбик прокомментировал свое возвращение на родину, где «сине-желтые» готовились к товарищескому матчу с Данией, и рассказал о своем положении в «Роме»:

«Украина изменилась за эти годы, меньше людей стало, но дома всегда хорошо. Три года не был, поэтому с большим желанием приехал увидеть наших людей, сделать их немного счастливее.

Хочу поехать в Черкассы, посмотреть. Раньше болел за «Черкасские мавпы», сейчас меньше за ними наблюдаю.

Отношения с итальянской «Ромой»? Скажем так: могло быть лучше. Я думаю, что мы примем какое-то решение о моем будущем», – рассказал Довбык.

В нынешнем сезоне форвард провел 18 матчей в составе итальянского клуба, забил три гола и отдал две результативные передачи. Украинец пропустил несколько месяцев из-за тяжелой травмы.

По сообщениям итальянской прессы, главный тренер «Ромы» не рассчитывает на Довбика, которому придется искать новую команду для продолжения карьеры.