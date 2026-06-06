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Международные товарищеские матчи
Грузия
05.06.2026 19:00 – FT 2 : 0
Бахрейн
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06 июня 2026, 14:03 | Обновлено 06 июня 2026, 14:09
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Грузия – Бахрейн – 2:0. Соперник Украины в ЛН: как забил Хвича. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Тбилиси

06 июня 2026, 14:03 | Обновлено 06 июня 2026, 14:09
50
0
Грузия – Бахрейн – 2:0. Соперник Украины в ЛН: как забил Хвича. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия
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Вечером 5 июня состоялись товарищеские матчи национальных команд.

Сборная Грузии в Тбилиси переиграла команду Бахрейна (2:0),

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У победителей голы забили защитник Нюрнберга Лука Лочошвили и знаменитый вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия.

Сборную Грузии возглавляет известный французский специалист Вилли Саньоль.

Грузия осенью станет соперником Украины в группе B2 Лиги наций, также в этом квартете сыграют Венгрия и Северная Ирландия.

Товарищеский матч

Тбилиси (Грузия). 5 июня 2026

Грузия – Бахрейн – 2:0

Голы: Лука Лочошвили, 52, Хвича Кварацхелия, 77 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Грузия).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Лочошвили (Грузия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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