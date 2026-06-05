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Сан-Марино
05.06.2026 20:00 - : -
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Чемпионат мира
05 июня 2026, 07:12 | Обновлено 05 июня 2026, 07:13
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0

Товарищеские матчи перед ЧМ-2026. Спарринги 5 июня. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 5 июня видеотрансляцию контрольных поединков перед мундиалем

05 июня 2026, 07:12 | Обновлено 05 июня 2026, 07:13
32
0
Товарищеские матчи перед ЧМ-2026. Спарринги 5 июня. Смотреть онлайн LIVE
FIFA World Cup
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Вечером 5 июня проходят товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию контрольных поединков перед мундиалем.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборные команды готовятся к главному футбольному турниру четырехлетия.

Товарищеские матчи. 5 июня 2026

  • 19:00. Грузия – Бахрейн
  • 19:30. Словакия – Черногория
  • 20:00. Молдова – Болгария
  • 20:00. Сан-Марино – Бангладеш
  • 20:45. Венгрия – Финляндия
  • 21:00. Азербайджан – Мальта

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO

19:00. Грузия – Бахрейн

19:30. Словакия – Черногория

20:00. Молдова – Болгария

20:00. Сан-Марино – Бангладеш

20:45. Венгрия – Финляндия

21:00. Азербайджан – Мальта

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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