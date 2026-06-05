Международные товарищеские матчи
05.06.2026 20:00 - : -
Чемпионат мира05 июня 2026, 07:12 | Обновлено 05 июня 2026, 07:13
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Товарищеские матчи перед ЧМ-2026. Спарринги 5 июня. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 5 июня видеотрансляцию контрольных поединков перед мундиалем
05 июня 2026, 07:12 | Обновлено 05 июня 2026, 07:13
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Вечером 5 июня проходят товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.
Смотрите видеотрансляцию контрольных поединков перед мундиалем.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборные команды готовятся к главному футбольному турниру четырехлетия.
Товарищеские матчи. 5 июня 2026
- 19:00. Грузия – Бахрейн
- 19:30. Словакия – Черногория
- 20:00. Молдова – Болгария
- 20:00. Сан-Марино – Бангладеш
- 20:45. Венгрия – Финляндия
- 21:00. Азербайджан – Мальта
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO
19:00. Грузия – Бахрейн
19:30. Словакия – Черногория
20:00. Молдова – Болгария
20:00. Сан-Марино – Бангладеш
20:45. Венгрия – Финляндия
21:00. Азербайджан – Мальта
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