Пономаренко поразил своей игрой за Динамо. Форварда ждут в Европе
Скаут Мацей Кулиг остался в восторге от выступлений талантливого нападающего сборной Украины
Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Матвей Пономаренко своей игрой поразил иностранных скаутов, среди которых и Мацей Кулиг, высоко оценивший способности игрока:
«Матвей Пономаренко – 16 голов всего за 1 395 минут за «Динамо» в нынешнем сезоне. Игрок, очень сильно поразивший меня во время юношеских лет, пережил свой большой прорыв в Украине.
Прекрасный форвард, которого нужно протестировать в одной из топ-5 лиг Европы вскоре. Не могу дождаться этого момента», – написал скаут в социальных сетях.
Пономаренко завоевал место в стартовом составе «бело-синих» после увольнения Александра Шовковского, которого заменил Игорь Костюк. Форвард воспользовался своим шансом и стал лучшим бомбардиром в Премьер-лиге.
Киевский клуб планирует сохранить 20-летнего нападающего на следующий сезон, несмотря на интерес из Европы – в услугах Пономаренко заинтересован итальянский «Милан».
Matviy Ponomarenko - 16 goals in just 1395 minutes for Dynamo Kyiv this season.— Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) June 5, 2026
A player who impressed me a lot during his youth years enjoyed his big breakthrough in Ukraine.
A superb forward I can’t wait to see tested in one of Europe’s top 5 leagues soon. 🇺🇦💎 pic.twitter.com/Pq8vNim8g4
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Среди тех, кто точно останется в Париже – Хвича Кварацхелия, Ашраф Хакими и Усман Дембеле
Клубу запретили проводить матчи Лиги чемпионов в Кракове