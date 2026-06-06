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  4. Пономаренко поразил своей игрой за Динамо. Форварда ждут в Европе
Украина. Премьер лига
06 июня 2026, 12:51 |
186
0

Пономаренко поразил своей игрой за Динамо. Форварда ждут в Европе

Скаут Мацей Кулиг остался в восторге от выступлений талантливого нападающего сборной Украины

06 июня 2026, 12:51 |
186
0
Пономаренко поразил своей игрой за Динамо. Форварда ждут в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
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Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Матвей Пономаренко своей игрой поразил иностранных скаутов, среди которых и Мацей Кулиг, высоко оценивший способности игрока:

«Матвей Пономаренко – 16 голов всего за 1 395 минут за «Динамо» в нынешнем сезоне. Игрок, очень сильно поразивший меня во время юношеских лет, пережил свой большой прорыв в Украине.

Прекрасный форвард, которого нужно протестировать в одной из топ-5 лиг Европы вскоре. Не могу дождаться этого момента», – написал скаут в социальных сетях.

Пономаренко завоевал место в стартовом составе «бело-синих» после увольнения Александра Шовковского, которого заменил Игорь Костюк. Форвард воспользовался своим шансом и стал лучшим бомбардиром в Премьер-лиге.

Киевский клуб планирует сохранить 20-летнего нападающего на следующий сезон, несмотря на интерес из Европы – в услугах Пономаренко заинтересован итальянский «Милан».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Матвей Пономаренко
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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