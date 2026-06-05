Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо определилось с будущим Матвея Пономаренко и Назара Волошина
Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 17:49 | Обновлено 05 июня 2026, 18:05
1332
1

Динамо определилось с будущим Матвея Пономаренко и Назара Волошина

Киевский клуб планирует сохранить ключевых игроков, несмотря на слухи о трансферах

05 июня 2026, 17:49 | Обновлено 05 июня 2026, 18:05
1332
1 Comments
Динамо определилось с будущим Матвея Пономаренко и Назара Волошина
ФК Динамо Киев. Назар Волошин
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Киевское «Динамо» не собирается рассматривать трансферы ключевых игроков, которые нужны команде в следующем сезоне – форварда Матвея Пономаренко и вингера Назара Волошина.

По словам директора медиа-департамента «бело-синих» Юрия Корзаченко, «трансферные слухи свидетельствуют о том, что академия киевского коллектива работает плодотворно, поэтому клуб и дальше будет подпитываться собственными резервами».

«Покамаренко и Волошин имеют действующие контракты с «Динамо», клуб рассчитывает на них, связывает с этими исполнителями немалые надежды на следующий сезон», – сообщил представитель клуба.

В прессе неоднократно появлялась информация, что Волошиным интересуется турецкий «Трабзонспор», а на Пономаренко нацелился десант клубов из Европы – одним из главных претендентов считался итальянский «Милан».

В нынешнем сезоне 20-летний форвард провел 23 матча, забил 16 голов и отдал три ассиста. В активе 22-летнего вингера – 43 игры, восемь забитых мячей и 14 результативных передач.

По теме:
Киевскому клубу предложили миллион евро и троих футболистов за голкипера
Воспитанник Динамо, перешедший в Шахтер, рассказал о травле от киевлян
Клуб УПЛ перехватил у Динамо трансфер голкипера. Известна сумма сделки
Динамо Киев Матвей Пономаренко Назар Волошин (Динамо) Юрий Корзаченко трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
Футбол | 05 июня 2026, 08:25 18
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании

Футболист может перейти в «Реал»

Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос
Теннис | 05 июня 2026, 07:38 11
Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос
Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос

Украинка уступила в полуфинале

Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
Футбол | 05.06.2026, 07:07
Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
Не Мбаппе. В Ла Лиге выбрали лучшего игрока сезона
Футбол | 05.06.2026, 16:34
Не Мбаппе. В Ла Лиге выбрали лучшего игрока сезона
Не Мбаппе. В Ла Лиге выбрали лучшего игрока сезона
Снова Каталония. Цыганков получил вариант продолжения карьеры
Футбол | 05.06.2026, 13:03
Снова Каталония. Цыганков получил вариант продолжения карьеры
Снова Каталония. Цыганков получил вариант продолжения карьеры
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Волошина можна продавати.
Ответить
0
Популярные новости
Такого не было никогда. Европейский карлик одержал самую большую победу
Такого не было никогда. Европейский карлик одержал самую большую победу
03.06.2026, 21:51 2
Футбол
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
Усику нашли соперника и дату боя. Билеты раскупят за день
04.06.2026, 05:19 1
Бокс
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
05.06.2026, 07:51
Теннис
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
03.06.2026, 22:55
Футбол
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
Неожиданное решение Жироны. Клуб выдвинул требование Цыганкову и Ванату
04.06.2026, 03:14 16
Футбол
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
03.06.2026, 21:14 14
Футбол
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
05.06.2026, 09:16 27
Футбол
Пономаренко решил купить 26-кратный чемпион. Роскошный вариант
Пономаренко решил купить 26-кратный чемпион. Роскошный вариант
04.06.2026, 09:11 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем