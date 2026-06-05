Динамо определилось с будущим Матвея Пономаренко и Назара Волошина

Киевское «Динамо» не собирается рассматривать трансферы ключевых игроков, которые нужны команде в следующем сезоне – форварда Матвея Пономаренко и вингера Назара Волошина.

По словам директора медиа-департамента «бело-синих» Юрия Корзаченко, «трансферные слухи свидетельствуют о том, что академия киевского коллектива работает плодотворно, поэтому клуб и дальше будет подпитываться собственными резервами».

«Покамаренко и Волошин имеют действующие контракты с «Динамо», клуб рассчитывает на них, связывает с этими исполнителями немалые надежды на следующий сезон», – сообщил представитель клуба.

В прессе неоднократно появлялась информация, что Волошиным интересуется турецкий «Трабзонспор», а на Пономаренко нацелился десант клубов из Европы – одним из главных претендентов считался итальянский «Милан».

В нынешнем сезоне 20-летний форвард провел 23 матча, забил 16 голов и отдал три ассиста. В активе 22-летнего вингера – 43 игры, восемь забитых мячей и 14 результативных передач.