Знаменитый клуб решил подписать игрока Динамо и сборной Украины

Турецкий «Трабзонспор» нацелился на вингера киевского «Динамо» и сборной Украины Назара Волошина во время летнего трансферного окна.

После ухода Александра Зубкова в греческий «АЕК» руководство турецкого клуба ищет усиление на фланг атаки. Главным кандидатом стал 22-летний футболист «Динамо».

В прошлом сезоне Волошин был одним из ключевых игроков киевской команды. В чемпионате Украины он провел 27 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 9 результативных передач, приняв непосредственное участие в 14 голах своей команды.

Всего в сезоне-2025/26 украинский вингер сыграл 43 официальных матча во всех турнирах. На его счету 8 забитых мячей и 14 ассистов, а суммарный вклад в результативность команды составил 22 гола. На поле футболист провел более 3000 минут.

Ориентировочная рыночная стоимость украинца составляет около 5 миллионов евро.