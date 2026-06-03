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Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 07:05 |
13966
19

Знаменитый клуб решил подписать игрока Динамо и сборной Украины

«Трабзонспор» решил приобрести у «Динамо» Волошина

03 июня 2026, 07:05 |
13966
19 Comments
Знаменитый клуб решил подписать игрока Динамо и сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Назар Волошин

Турецкий «Трабзонспор» нацелился на вингера киевского «Динамо» и сборной Украины Назара Волошина во время летнего трансферного окна.

После ухода Александра Зубкова в греческий «АЕК» руководство турецкого клуба ищет усиление на фланг атаки. Главным кандидатом стал 22-летний футболист «Динамо».

В прошлом сезоне Волошин был одним из ключевых игроков киевской команды. В чемпионате Украины он провел 27 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 9 результативных передач, приняв непосредственное участие в 14 голах своей команды.

Всего в сезоне-2025/26 украинский вингер сыграл 43 официальных матча во всех турнирах. На его счету 8 забитых мячей и 14 ассистов, а суммарный вклад в результативность команды составил 22 гола. На поле футболист провел более 3000 минут.

Ориентировочная рыночная стоимость украинца составляет около 5 миллионов евро.

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Назар Волошин (Динамо) трансферы УПЛ трансферы Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Haber61.net
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Комментарии 19
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Автор все літо продаватиме динамівців в транзонспор?
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+13
Спорт уа заключил с турками контракт на массовое переселение нынешних и бывших  динамовцев в Турцию. Языком. Причем, ВСЕ турецкие клубы, куда насильственно "отправляют" киевлян - согласно заключённому контракту - объявляются супер супер знаменитыми. Языком.
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+7
Стоп, а як же Циганков, якого Трупзон за останній тиждень купив уже тричі?
Дмитро Олійченко — генератор випадкових новин. Але на чат ГоПоТу все одно не тягне.
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+6
А чим Трабзонспор знаменитий?
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+5
Показать Скрыть 7 ответов
Хто там на черзі? Ванат, Довбик, Шапаренко, Судаков, Бондаренко...?
З Забарним ще не домовилися?
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+4
Знову Трабзонспор..... 
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+4
Нехай йдуть по намічені стежині -до кротячого клубу і купують списаних футболістів ! Волошин до цієї категорії і близько не підходить ! А,ось ,вам ! )
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+1
галактіос ще напиши , сайт був просто жовтий , а це стає дурноватим із -за таких дебілів .
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0
Це погано коли на горизонті з'являються хтось з Туреччини! 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
5 млн и забирайте
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0
Супер. Всі в Туреччину. Або щоб потім перейти в Грецію. 
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-2
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