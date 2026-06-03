Знаменитый клуб решил подписать игрока Динамо и сборной Украины
«Трабзонспор» решил приобрести у «Динамо» Волошина
Турецкий «Трабзонспор» нацелился на вингера киевского «Динамо» и сборной Украины Назара Волошина во время летнего трансферного окна.
После ухода Александра Зубкова в греческий «АЕК» руководство турецкого клуба ищет усиление на фланг атаки. Главным кандидатом стал 22-летний футболист «Динамо».
В прошлом сезоне Волошин был одним из ключевых игроков киевской команды. В чемпионате Украины он провел 27 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 9 результативных передач, приняв непосредственное участие в 14 голах своей команды.
Всего в сезоне-2025/26 украинский вингер сыграл 43 официальных матча во всех турнирах. На его счету 8 забитых мячей и 14 ассистов, а суммарный вклад в результативность команды составил 22 гола. На поле футболист провел более 3000 минут.
Ориентировочная рыночная стоимость украинца составляет около 5 миллионов евро.
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