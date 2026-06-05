Сборная Буркина-Фасо пополнила список команд, сыгравших товарищеский матч со сборной рф.

Спарринг состоялся вечером 3 июня в волгограде и завершился поражением гостей (0:3).

Форвард Шахтера Лассина Траоре принял решение на этот матч не ехать.

Список сборных, которые сыграли товарняки с рф после начала большой войны

2022 – Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан

2023 – Иран, Ирак, Катар, Камерун, Кения, Куба

2024 – Сербия, беларусь, Вьетнам, Бруней, Сирия

2025 – Гренада, Замбия, Нигерия, беларусь, Иордания, Катар, Иран, Боливия, Перу, Чили

2026 – Никарагуа, Мали, Египет, Буркина-Фасо

Это перечень стран, проигнорировавших спортивную изоляцию рф и международные спортивные нормы и принципы.

Сборная рф отстранена от участия в официальных международных футбольных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА и может проводить только товарищеские матчи вне турниров.