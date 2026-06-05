Африканская сборная пополнила список тех, кто играл с рф. Траоре не поехал
Команда Буркина-Фасо провела товарищеский матч в стране-агрессоре
Сборная Буркина-Фасо пополнила список команд, сыгравших товарищеский матч со сборной рф.
Спарринг состоялся вечером 3 июня в волгограде и завершился поражением гостей (0:3).
Форвард Шахтера Лассина Траоре принял решение на этот матч не ехать.
Список сборных, которые сыграли товарняки с рф после начала большой войны
- 2022 – Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан
- 2023 – Иран, Ирак, Катар, Камерун, Кения, Куба
- 2024 – Сербия, беларусь, Вьетнам, Бруней, Сирия
- 2025 – Гренада, Замбия, Нигерия, беларусь, Иордания, Катар, Иран, Боливия, Перу, Чили
- 2026 – Никарагуа, Мали, Египет, Буркина-Фасо
Это перечень стран, проигнорировавших спортивную изоляцию рф и международные спортивные нормы и принципы.
Сборная рф отстранена от участия в официальных международных футбольных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА и может проводить только товарищеские матчи вне турниров.
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