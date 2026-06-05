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  4. Тьерри АНРИ: «Нужно отдать должное руководству Баварии за Компани»
Германия
05 июня 2026, 20:07 |
48
0

Тьерри АНРИ: «Нужно отдать должное руководству Баварии за Компани»

Тьерри Анри заявил, что «Бавария» приняла правильное решение, пригласив Венсана Компани

05 июня 2026, 20:07 |
48
0
Тьерри АНРИ: «Нужно отдать должное руководству Баварии за Компани»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри
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Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри высоко оценил философию «Баварии».

«Нужно отдать должное руководству «Баварии» за то, что оно доверилось Венсану Компани, несмотря на вылет «Бернли» из Премьер-лиги, там увидели в нем что-то, что соответствует идентичности клуба. Это было мудрое решение», – заявил Анри.

«Я работал с ним, когда был помощником главного тренера сборной Бельгии. Уже тогда было видно, насколько он умен. Он говорит на многих языках и очень чётко формулирует свои желания. Он сильный лидер и доказал, что может добиться успеха, если ему предоставить подходящих игроков».

Сборная Бельгии с Компани и Анри заняла третье место на чемпионате мира 2018 года. «Бавария» провела успешный сезон, выиграв Бундеслигу и Кубок Германии. В Лиге чемпионов клуб дошел до полуфинала, проиграв будущим чемпионам «ПСЖ» после драматичного первого матча.

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Тьерри Анри сборная Франции по футболу Бавария Венсан Компани Бернли Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Руслан Полищук Источник: Yahoo Sports
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