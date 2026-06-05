Тьерри АНРИ: «Нужно отдать должное руководству Баварии за Компани»

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри высоко оценил философию «Баварии».

«Нужно отдать должное руководству «Баварии» за то, что оно доверилось Венсану Компани, несмотря на вылет «Бернли» из Премьер-лиги, там увидели в нем что-то, что соответствует идентичности клуба. Это было мудрое решение», – заявил Анри.

«Я работал с ним, когда был помощником главного тренера сборной Бельгии. Уже тогда было видно, насколько он умен. Он говорит на многих языках и очень чётко формулирует свои желания. Он сильный лидер и доказал, что может добиться успеха, если ему предоставить подходящих игроков».

Сборная Бельгии с Компани и Анри заняла третье место на чемпионате мира 2018 года. «Бавария» провела успешный сезон, выиграв Бундеслигу и Кубок Германии. В Лиге чемпионов клуб дошел до полуфинала, проиграв будущим чемпионам «ПСЖ» после драматичного первого матча.