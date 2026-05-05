Тьерри АНРИ: «Месси и Роналду – как Надаль и Федерер, Прост и Сенна»
Тьерри Анри одинаково восхищается Лионелем Месси и Криштиану Роналду
Легендарный экс-футболист Тьерри Анри отказался сравнивать Лионеля Месси с Криштиану Роналду.
– Они необыкновенные. Дело не только в том, что они всегда на вершине мира. Их голы, их рекорды… Меня поражает их долголетие, это то, что я больше всего в них уважаю. Долголетие означает правильное питание, отсутствие вечеринок, время, проведенное с семьей, упорные тренировки и работать усерднее, чем кто-либо другой.
То, как они ведут себя в жизни, поистине восхитительно. И они по-прежнему одни из лучших. Они словно из другой галактики. То же самое можно сказать и о Луке Модриче. Невероятно, что все они, кажется, лучше в конце своей карьеры, чем в начале. У них нет пика. Они играют уже много лет.
– Вы не выбираете между ними?
– Это ошибка. Зачем людям разделять их, когда можно наслаждаться игрой каждого из них? Конечно, я играл с Лео, и я предпочитаю его по сентиментальным причинам, но именно поэтому я никогда не пойду против Криштиану. Они оба на другом уровне в футболе. Они словно с другой планеты. Они сделали друг друга лучше, как Надаль и Федерер, Прост и Сенна, и многие другие на протяжении всей истории этого вида спорта. Крис и Лео – в своей собственной лиге.
