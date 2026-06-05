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  4. ЕРМАКОВ: «Конкуренция в сборной серьезная, но я вижу в этом позитив»
Сборная УКРАИНЫ
05 июня 2026, 15:55 |
108
0

ЕРМАКОВ: «Конкуренция в сборной серьезная, но я вижу в этом позитив»

Георгий рассказал о дебютном вызове в национальную сборную

05 июня 2026, 15:55 |
108
0
ЕРМАКОВ: «Конкуренция в сборной серьезная, но я вижу в этом позитив»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Ермаков
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Вратарь «Маккаби» (Хайфа) и сборной Украины Георгий Ермаков высказался о конкуренции на позиции вратаря в составе национальной команды.

На учебно-тренировочный сбор тренерский штаб Андреа Мальдеры пригласил пятерых вратарей. Для Ермакова это приглашение стало дебютным в карьере. Кроме него к лагерю сборной присоединились Анатолий Трубин («Бенфика»), Андрей Лунин («Реал»), Руслан Нещерет («Динамо») и Дмитрий Ризнык («Шахтер»).

«В сборной высокая конкуренция среди вратарей? Да, это, конечно, правда. Меня спрашивали несколько недель назад о вратарской линии. Я полностью согласен, потому что мы видим сейчас, в каких клубах и на каком уровне выступают наши голкиперы. Даже не в зарубежных клубах, а возьмем, к примеру, «Шахтер» Донецк. Это полуфинал Лиги Конференции, очень высокий уровень.

А если говорить обо мне, то конкуренция – это, я считаю, всегда мотивация и всегда то, что будет побуждать тебя прогрессировать, смотреть, учиться, совершенствоваться. Поэтому я вижу в этом позитив, но да, она очень высокого уровня», – сказал Ермаков.

Следующий матч команда Андреа Мальдеры проведет 7 июня против сборной Дании. В прошлом матче против Польши ворота защищал Анатолий Трубин.

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Георгий Ермаков сборная Украины по футболу
Андрей Плыгун Источник: ВЗбирна
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