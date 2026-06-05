ЕЗЕРСКИЙ: «Дания? Мы делаем акцент на своей игре»

Владимир Езерский, помощник главного тренера сборной Украины Андреа Мальдеры, поделился подробностями тренировочного процесса команды в ходе подготовки к товарищескому матчу с Данией.

«Мы уже ознакомились [с командой Дании], и в течение этих двух-трех дней будем непосредственно готовиться. Сегодняшняя тренировка также была посвящена одной из фаз игры. Хорошая, качественная команда, и есть игроки, на которых нужно обратить особое внимание. Но в целом, мне кажется, мы сейчас сосредоточены на своей игре, потому что именно в этот период мы хотим выстроить свою игру и сделать акцент на ней», – отметил специалист.