ЯРЕМЧУК: «В сборной стало комфортнее, не нужно никого заставлять»

Нападающий греческого «Олимпиакоса» и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о том, что, по его мнению, изменилось в национальной команде с приходом на пост главного тренера итальянца Андреа Мальдеры.

«Сейчас у каждого есть своя роль в команде. Каждый за что-то отвечает. Есть молодые, талантливые футболисты, есть лидеры команды, есть более опытные футболисты. Поэтому никого не нужно сейчас заставлять выполнять ту работу, которую не нужно. Все знают, что им нужно делать на футбольном поле и за его пределами. Поэтому стало более комфортно, скажем так», – отметил игрок.

Мальдера сменил в сборной Сергея Реброва, который возглавлял команду в течение последних трех лет. Ранее итальянец уже работал в сборной в роли ассистента главного тренера Андрея Шевченко.

Следующий матч Украина проведет против Дании 7 июня.