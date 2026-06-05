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  4. ЯРЕМЧУК: «В сборной стало комфортнее, не нужно никого заставлять»
Сборная УКРАИНЫ
05 июня 2026, 15:16 |
170
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ЯРЕМЧУК: «В сборной стало комфортнее, не нужно никого заставлять»

Роман рассказал об изменениях в команде

05 июня 2026, 15:16 |
170
2 Comments
ЯРЕМЧУК: «В сборной стало комфортнее, не нужно никого заставлять»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины
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Нападающий греческого «Олимпиакоса» и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о том, что, по его мнению, изменилось в национальной команде с приходом на пост главного тренера итальянца Андреа Мальдеры.

«Сейчас у каждого есть своя роль в команде. Каждый за что-то отвечает. Есть молодые, талантливые футболисты, есть лидеры команды, есть более опытные футболисты. Поэтому никого не нужно сейчас заставлять выполнять ту работу, которую не нужно. Все знают, что им нужно делать на футбольном поле и за его пределами. Поэтому стало более комфортно, скажем так», – отметил игрок.

Мальдера сменил в сборной Сергея Реброва, который возглавлял команду в течение последних трех лет. Ранее итальянец уже работал в сборной в роли ассистента главного тренера Андрея Шевченко.

Следующий матч Украина проведет против Дании 7 июня.

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Роман Яремчук сборная Украины по футболу Андреа Мальдера
Андрей Плыгун Источник: ВЗбирна
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Комментарии 2
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Та як iм не соромно? Хоча б один щось позитивне сказав про колишнього.. Невже вiн усiх так зат....в!? 
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+1
тобто, езоповою мовою - Серьожа м....к
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+1
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