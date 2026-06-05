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  4. СТЕПАНЕНКО: «У нас есть цель. Мы к ней идем, и это самое главное»
Сборная УКРАИНЫ
05 июня 2026, 15:09 |
96
0

СТЕПАНЕНКО: «У нас есть цель. Мы к ней идем, и это самое главное»

Помощник главного тренера сборной – об атмосфере в команде

05 июня 2026, 15:09 |
96
0
СТЕПАНЕНКО: «У нас есть цель. Мы к ней идем, и это самое главное»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко
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Тарас Степаненко, помощник главного тренера сборной Украины Андреа Мальдеры, рассказал о том, как игроки команды восприняли приход итальянского специалиста.

«Мы понимаем, что это новый тренерский штаб, и для футболистов это всегда новые эмоции и желание доказать тренеру, что они достойны играть в национальной сборной. Но этот вопрос нужно держать на расстоянии. Потому что мы сейчас понимаем, что выиграли в Польше первый матч, все довольны, хорошие эмоции, но это нужно делать в долгосрочной перспективе. Если это будет в долгосрочной перспективе, то тогда, скажем, мы сможем говорить, что этот тренерский штаб и эта сборная сделали что-то для того, чтобы чего-то достичь. А пока мы об этом говорить не можем.

У нас есть одна цель. Мы к ней идем, и это самое главное. Ребята это понимают, и я вижу, как они мотивированы, как работают, как общаются и хотят проникнуться идеями главного тренера. Я считаю, это самое главное. А мы просто помогаем», – отметил Степаненко.

Мальдера сменил на посту главного тренера сборной Сергея Реброва, с которым команда не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Задача для нового руководителя – вывести Украину в финальную часть ЕВРО-2028.

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Тарас Степаненко Андреа Мальдера сборная Украины по футболу
Андрей Плыгун Источник: ВЗбирна
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