Синчук рассказал, что больше всего поразило его в работе с Мальдерой
На тренировках сборной уделяется большое внимание тактике
Полузащитник канадского «Монреаля» и сборной Украины Геннадий Синчук рассказал о работе с новым главным тренером национальной команды Андреа Мальдерой.
«Что за этот период больше всего поразило в процессе тренировок? Очень много тактики. У нас не так много времени, поэтому мы это спокойно воспринимаем. Поэтому да, нам нужно отрабатывать тактику, его идею», – сказал футболист.
Следующий матч сборная Украины сыграет 7 июня против Дании. Для Мальдеры это лишь вторая встреча во главе национальной команды.
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