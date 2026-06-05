Синчук рассказал, что больше всего поразило его в работе с Мальдерой

Полузащитник канадского «Монреаля» и сборной Украины Геннадий Синчук рассказал о работе с новым главным тренером национальной команды Андреа Мальдерой.

«Что за этот период больше всего поразило в процессе тренировок? Очень много тактики. У нас не так много времени, поэтому мы это спокойно воспринимаем. Поэтому да, нам нужно отрабатывать тактику, его идею», – сказал футболист.