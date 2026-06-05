Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Синчук рассказал, что больше всего поразило его в работе с Мальдерой
Сборная УКРАИНЫ
05 июня 2026, 14:55 |
303
0

Синчук рассказал, что больше всего поразило его в работе с Мальдерой

На тренировках сборной уделяется большое внимание тактике

05 июня 2026, 14:55 |
303
0
Синчук рассказал, что больше всего поразило его в работе с Мальдерой
Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Полузащитник канадского «Монреаля» и сборной Украины Геннадий Синчук рассказал о работе с новым главным тренером национальной команды Андреа Мальдерой.

«Что за этот период больше всего поразило в процессе тренировок? Очень много тактики. У нас не так много времени, поэтому мы это спокойно воспринимаем. Поэтому да, нам нужно отрабатывать тактику, его идею», – сказал футболист.

Следующий матч сборная Украины сыграет 7 июня против Дании. Для Мальдеры это лишь вторая встреча во главе национальной команды.

По теме:
ЯРЕМЧУК: «В сборной стало комфортнее, не нужно никого заставлять»
СТЕПАНЕНКО: «У нас есть цель. Мы к ней идем, и это самое главное»
Экс-форвард сборной Украины объяснил, почему Ярмоленко не выйдет в старте
Геннадий Синчук сборная Украины по футболу Андреа Мальдера
Андрей Плыгун Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
Теннис | 04 июня 2026, 20:36 14
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин

Марта Костюк не сумела пройти Мирру Андрееву, а Майя Хвалиньска выбила Диану Шнайдер

Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
Теннис | 05 июня 2026, 07:51 0
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась

Мирре не понравились погодные условия

В Реале заявили о заговоре с целью дестабилизировать клуб
Футбол | 05.06.2026, 14:19
В Реале заявили о заговоре с целью дестабилизировать клуб
В Реале заявили о заговоре с целью дестабилизировать клуб
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
Теннис | 04.06.2026, 17:25
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
Обновлен рейтинг Золотого мяча по итогам сезона. Где Хвича?
Футбол | 05.06.2026, 07:02
Обновлен рейтинг Золотого мяча по итогам сезона. Где Хвича?
Обновлен рейтинг Золотого мяча по итогам сезона. Где Хвича?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пономаренко решил купить 26-кратный чемпион. Роскошный вариант
Пономаренко решил купить 26-кратный чемпион. Роскошный вариант
04.06.2026, 09:11 17
Футбол
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
03.06.2026, 22:55
Футбол
Цыганков получил два предложения. Виктор выбрал себе следующий клуб
Цыганков получил два предложения. Виктор выбрал себе следующий клуб
03.06.2026, 08:40 9
Футбол
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
04.06.2026, 14:30 48
Теннис
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
03.06.2026, 10:59 20
Футбол
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
03.06.2026, 21:14 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб решил сняться с чемпионата и перейти в аматоры
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб решил сняться с чемпионата и перейти в аматоры
03.06.2026, 12:01 7
Футбол
WBC вынес решение по судейскому скандалу в бою Усик – Рико
WBC вынес решение по судейскому скандалу в бою Усик – Рико
03.06.2026, 22:51 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем