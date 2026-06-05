Пономаренко рассказал о своей мечте в сборной Украины
Мечтает сыграть на НСК Олимпийский
Форвард Динамо Матвей Пономаренко рассказал о встрече с болельщиками сборной Украины во Львове, а также своей мечте в составе национальной команды.
«Столько болельщиков пришло на встречу – это, наверное, рекорд для меня. Подписывал карточки, футболки – рука даже болит. Не играл за сборную в Украине? Хочется всегда играть в Украине. У меня мечта – выйти на НСК Олимпийский в форме сборной Украины».
«Это было бы прекрасно, но реалии другие. И мы благодарны фанам, которые ездят в другие страны и поддерживают нас. Благодарны им», – сказал Пономаренко.
7 июня сборная Украины сыграет контрольный матч против Дании.
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