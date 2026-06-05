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  4. Пономаренко рассказал о своей мечте в сборной Украины
Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 13:31 | Обновлено 05 июня 2026, 14:02
593
4

Пономаренко рассказал о своей мечте в сборной Украины

Мечтает сыграть на НСК Олимпийский

05 июня 2026, 13:31 | Обновлено 05 июня 2026, 14:02
593
4 Comments
Пономаренко рассказал о своей мечте в сборной Украины
УАФ. Матвей Пономаренко
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Форвард Динамо Матвей Пономаренко рассказал о встрече с болельщиками сборной Украины во Львове, а также своей мечте в составе национальной команды.

«Столько болельщиков пришло на встречу – это, наверное, рекорд для меня. Подписывал карточки, футболки – рука даже болит. Не играл за сборную в Украине? Хочется всегда играть в Украине. У меня мечта – выйти на НСК Олимпийский в форме сборной Украины».

«Это было бы прекрасно, но реалии другие. И мы благодарны фанам, которые ездят в другие страны и поддерживают нас. Благодарны им», – сказал Пономаренко.

7 июня сборная Украины сыграет контрольный матч против Дании.

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Матвей Пономаренко сборная Украины по футболу Динамо Киев
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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Комментарии 4
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У нас с более-менее нормальных форвардов только он и Яремчук и остались. О Довбыке можно уже забывать...
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0
Ржавой инфузории: купи свою ахмет-арену. А ну да, там же все разрушено и трава выше роста человека...
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0
наше динамо могло там грати, але коли Шахтар звідти зїхав, суркіси теж за ними пішли.
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-2
Купи его
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-2
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