ОФИЦИАЛЬНО. Ланс после исторического сезона попрощался с опытным вингером
Аллан Сен-Максимен провел в команде несколько месяцев
«Ланс» сообщил на официальных страницах клуба о завершении сотрудничества с Алланом Сен-Максименом.
Клуб и 29-летний вингер решили не продлевать контракт, который был рассчитан до конца сезона.
Сен-Максимен присоединился к «Лансу» в феврале 2026 года и сыграл за команду 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
Вместе с «Лансом» Аллан выиграл первый в истории клуба Кубок Франции, а также помог команде квалифицироваться в Лигу чемпионов.
𝑴𝒆𝒓𝒄𝒊 𝑨𝒍𝒍𝒂𝒏 ❤️💛— Racing Club de Lens (@RCLens) June 4, 2026
Acteur clé de la seconde partie de saison, @asaintmaximin a mis son talent au service du collectif artésien, participant pleinement à la qualification en @ChampionsLeague et au succès en @coupedefranceCA.
Tout le meilleur pour la suite, Maxi' ! 👋 pic.twitter.com/PAIqr238vt
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Решающий матч чемпионата Европы 2026 состоялся в Братиславе
Араухо может стать игроком донецкого клуба