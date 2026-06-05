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Франция
05 июня 2026, 10:35 | Обновлено 05 июня 2026, 10:54
254
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ланс после исторического сезона попрощался с опытным вингером

Аллан Сен-Максимен провел в команде несколько месяцев

05 июня 2026, 10:35 | Обновлено 05 июня 2026, 10:54
254
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ланс после исторического сезона попрощался с опытным вингером
Getty Images/Global Images Ukraine. Аллан Сен-Максимен
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«Ланс» сообщил на официальных страницах клуба о завершении сотрудничества с Алланом Сен-Максименом.

Клуб и 29-летний вингер решили не продлевать контракт, который был рассчитан до конца сезона.

Сен-Максимен присоединился к «Лансу» в феврале 2026 года и сыграл за команду 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Вместе с «Лансом» Аллан выиграл первый в истории клуба Кубок Франции, а также помог команде квалифицироваться в Лигу чемпионов.

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Аллан Сен-Максимен Ланс чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) трансферы трансферы Лиги 1
Иван Чирко Источник: ФК Ланс
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