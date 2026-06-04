Легенда тенниса: «Если Зверев это не сделает, то не выиграет Grand Slam»

Бывшая первая ракетка мира и семикратный победитель турниров серии Grand Slam Джон Макинрой поделился своими ожиданиями от полуфинального матча «Ролан Гаррос» 2026 между немецким теннисистом Александром Зверевым (ATP 3) и чехом Якубом Меншиком (ATP 27):

«Есть хорошие новости для Меншика – он не будет играть пару дней, к тому же ему 20 лет. Замечательно, что он может так быстро возвращаться. Я не вижу в этом проблем – это то, как он справляется с давлением.

Я отдам должное Саше, он отлично справился. Думаю, все, включая меня, говорят, что он выиграет этот турнир. Это может привести к многим победам. Или, с другой стороны, если он не выиграет, то никогда не выиграет ни одного Grand Slam. Для Саши от этого зависит очень многое, но в четвертьфинале он прошел испытание на отлично».

Матч Александр Зверев – Якуб Меншик состоится 5 июня.