Легенда тенниса: «Если Зверев это не сделает, то не выиграет Grand Slam»
Экс-первая ракетка Джон Макинрой поделился ожиданиями от игры немца против Якуба Меншика
Бывшая первая ракетка мира и семикратный победитель турниров серии Grand Slam Джон Макинрой поделился своими ожиданиями от полуфинального матча «Ролан Гаррос» 2026 между немецким теннисистом Александром Зверевым (ATP 3) и чехом Якубом Меншиком (ATP 27):
«Есть хорошие новости для Меншика – он не будет играть пару дней, к тому же ему 20 лет. Замечательно, что он может так быстро возвращаться. Я не вижу в этом проблем – это то, как он справляется с давлением.
Я отдам должное Саше, он отлично справился. Думаю, все, включая меня, говорят, что он выиграет этот турнир. Это может привести к многим победам. Или, с другой стороны, если он не выиграет, то никогда не выиграет ни одного Grand Slam. Для Саши от этого зависит очень многое, но в четвертьфинале он прошел испытание на отлично».
Матч Александр Зверев – Якуб Меншик состоится 5 июня.
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