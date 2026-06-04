Ролан Гаррос04 июня 2026, 23:48 |
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Премьер-министр Польши отреагировал на игру Хвалиньской, вспомнив россию
Дональд Туск прокомментировал выход теннисистки в финал Открытого чемпионата Франции
04 июня 2026, 23:48 |
318
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4 июня 2026 года польская теннисистка Майя Хвалиньска (WTA 114) одолела «нейтральную» Диану Шнайдер (WTA 23) в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» 2026 — 7:6 (7:4), 6:4.
На сенсационный выход 24-летней теннисистки в финал Открытого чемпионата Франции отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск:
«Наша пчелка Майя лучше российских ракет!» – написал Дональд в Twitter.
В финале Ролан Гаррос Майя Хвалиньска сыграет против Мирры Андреевой (WTA 8).
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Комментарии 1
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Блін, вона в 14 виглядала максимум на дванадцятирічну. Тепер більш-менш зрозуміло, чому вона саме зараз (тіпа так пізно) вистрілила. Зайдіть на її канал в ютубі, там і Іга присутня)
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