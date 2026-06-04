Премьер-министр Польши отреагировал на игру Хвалиньской, вспомнив россию

В финале Ролан Гаррос Майя Хвалиньска сыграет против Мирры Андреевой (WTA 8).

«Наша пчелка Майя лучше российских ракет!» – написал Дональд в Twitter.

На сенсационный выход 24-летней теннисистки в финал Открытого чемпионата Франции отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск:

4 июня 2026 года польская теннисистка Майя Хвалиньска (WTA 114) одолела «нейтральную» Диану Шнайдер (WTA 23) в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» 2026 — 7:6 (7:4), 6:4.

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