«Это очень больно». Гвардиола выступил с заявлением о Ванате

Пере Гвардиола, брат тренера Жузепа Гвардиолы и один из руководителей «Жироны», прокомментировал итоги сезона и объяснил, почему команде не удалось достичь поставленных целей.

«Мы не считаем, что неудачный результат стал следствием одного конкретного фактора. Начало чемпионата было очень сложным, зимой нам удалось закрыть некоторые проблемные позиции, но дальнейшее развитие событий оказалось неблагоприятным.

Травмы Марка-Андре тер Штегена и Владислава Ваната стали для нас очень болезненными. Кроме того, решающий отрезок сезона мы провели не на том уровне, на котором хотели, и это существенно повлияло на вылет», – сказал Гвардиола.