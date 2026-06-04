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  4. Жирона определилась с будущим Ваната после катастрофы в Ла Лиге
Украина. Премьер лига
04 июня 2026, 10:10 |
1152
0

Жирона определилась с будущим Ваната после катастрофы в Ла Лиге

Каталонский клуб решил сохранить форварда сборной Украины, но все зависит от решения игрока

04 июня 2026, 10:10 |
1152
0
Жирона определилась с будущим Ваната после катастрофы в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
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Испанская «Жирона» решила сохранить форварда сборной Украины Владислава Ваната на следующий сезон, несмотря на вылет команды в низший дивизион.

Каталонский клуб намерен сохранить финансовые условия контракта футболиста, несмотря на финансовые трудности, с которыми придется столкнуться в Сегунде.

Ла Лига зарезервировала почти 46 млн евро от телевизионных доходов для трех команд, которые вылетели из элитного дивизиона. «Жирона» должна получить компенсацию в размере 18 миллионов евро, что позволит немного компенсировать убытки.

Кроме того, каталонский клуб рассматривает трансферы некоторых ключевых игроков, чтобы снизить нагрузку на зарплатную ведомость и сохранить Ваната. Окончательное решение должен принять сам игрок.

Форвард перебрался в чемпионат Испании во время летнего трансферного окна из киевского «Динамо». В составе «Жироны» Ванат провел 29 матчей, в которых забил десять мячей и отдал два ассиста.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Владислав Ванат
Николай Тытюк Источник: Футбол 24
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