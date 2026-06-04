Жирона определилась с будущим Ваната после катастрофы в Ла Лиге

Испанская «Жирона» решила сохранить форварда сборной Украины Владислава Ваната на следующий сезон, несмотря на вылет команды в низший дивизион.

Каталонский клуб намерен сохранить финансовые условия контракта футболиста, несмотря на финансовые трудности, с которыми придется столкнуться в Сегунде.

Ла Лига зарезервировала почти 46 млн евро от телевизионных доходов для трех команд, которые вылетели из элитного дивизиона. «Жирона» должна получить компенсацию в размере 18 миллионов евро, что позволит немного компенсировать убытки.

Кроме того, каталонский клуб рассматривает трансферы некоторых ключевых игроков, чтобы снизить нагрузку на зарплатную ведомость и сохранить Ваната. Окончательное решение должен принять сам игрок.

Форвард перебрался в чемпионат Испании во время летнего трансферного окна из киевского «Динамо». В составе «Жироны» Ванат провел 29 матчей, в которых забил десять мячей и отдал два ассиста.