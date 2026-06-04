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  4. Жоау ФОНСЕКА: «Я сделал все, что мог»
Ролан Гаррос
04 июня 2026, 13:49 |
502
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Жоау ФОНСЕКА: «Я сделал все, что мог»

Бразильский теннисист прокомментировал поражение от Якуба Меншика

04 июня 2026, 13:49 |
502
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Жоау ФОНСЕКА: «Я сделал все, что мог»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека
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Бразильский теннисист Жоау Фонсека (ATP 30) прокомментировал поражение от чеха Якуба Меншика (ATP 27) в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» 2026:

«Я ещё не достиг своего предела, но уже понимаю, что чувствую себя уверенно в физическом плане. Мне кажется, что я чувствую себя увереннее в своей игре, в том, как я играю, и что мой психологический настрой на правильном пути. После двух матчей, в которых я проиграл первые два сета, а затем попытался изменить тактику и найти другие способы игры, и все же смог выйти победителем... Так что, да, я думаю, что это, возможно, тот самый Жоао, но с новыми открытиями».

У Меншика действительно хороший потенциал. Его подача впечатляет. То, как он справился с важными подачами, также действительно впечатляет. Думаю, он контролировал большую часть матча, достаточно хорошо подавая и хорошо входя в игру с отбиванием. Его отбивания, как первой, так и второй подачи, довольно точно попадают в корт, и он оказывает значительное давление на соперника. Сегодня он пропустил очень мало отбиваний. Думаю, это поставило меня сегодня в затруднительное положение.

Сегодня я сделал все, что мог. Думаю, я выложился на корте на полную, но, к сожалению, сегодня был день Якуба. Он играл в хороший теннис. Желаю ему успехов».

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Якуб Меншик Жоау Фонсека Ролан Гаррос 2026
Дмитрий Вус Источник: ATP Tour
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Комментарии 1
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Але він залишив без участі Джоковича і Рууда як головного фаворита. Тому програш Меншику трохи несподіваний. Може втомився від вибивання фаворитів, ще й дуже досвідченних.
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