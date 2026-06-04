Жоау ФОНСЕКА: «Я сделал все, что мог»
Бразильский теннисист прокомментировал поражение от Якуба Меншика
Бразильский теннисист Жоау Фонсека (ATP 30) прокомментировал поражение от чеха Якуба Меншика (ATP 27) в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» 2026:
«Я ещё не достиг своего предела, но уже понимаю, что чувствую себя уверенно в физическом плане. Мне кажется, что я чувствую себя увереннее в своей игре, в том, как я играю, и что мой психологический настрой на правильном пути. После двух матчей, в которых я проиграл первые два сета, а затем попытался изменить тактику и найти другие способы игры, и все же смог выйти победителем... Так что, да, я думаю, что это, возможно, тот самый Жоао, но с новыми открытиями».
У Меншика действительно хороший потенциал. Его подача впечатляет. То, как он справился с важными подачами, также действительно впечатляет. Думаю, он контролировал большую часть матча, достаточно хорошо подавая и хорошо входя в игру с отбиванием. Его отбивания, как первой, так и второй подачи, довольно точно попадают в корт, и он оказывает значительное давление на соперника. Сегодня он пропустил очень мало отбиваний. Думаю, это поставило меня сегодня в затруднительное положение.
Сегодня я сделал все, что мог. Думаю, я выложился на корте на полную, но, к сожалению, сегодня был день Якуба. Он играл в хороший теннис. Желаю ему успехов».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вероника Подрез и Виталий Сачко поборются за выход в основную сетку мейджора в Британии
Американец раскритиковал рефери