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Украина. Премьер лига
04 июня 2026, 12:51 |
1517
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В Динамо прокомментировали потенциальные трансферы Пономаренко и Волошина

Юрий Корзаченко сообщил, что киевский клуб рассчитывает на футболистов в следующем сезоне

04 июня 2026, 12:51 |
1517
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В Динамо прокомментировали потенциальные трансферы Пономаренко и Волошина
ФК Динамо Киев. Назар Волошин
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Директор медиа-департамента киевского «Динамо» Юрий Корзаченко прокомментировал информацию о потенциальных трансферах форварда Матвея Пономаренко и вингера Назара Волошина:

«Этого, очевидно, следовало ожидать (слухов о трансфере – прим). Матвей – настоящее открытие сезона, который только что завершился, лучший снайпер чемпионата Украины. Совершенно логично, что 20-летний бомбардир находится в поле зрения скаутов многих европейских коллективов, как и Волошин.

Но, по моему мнению, вряд ли стоит сегодня называть какие-то конкретные клубы, которые «уже готовы приобрести» игрока. Как и не уместно всерьез воспринимать публикации, где утверждается примерно следующее: «Учитывая возможное усиление клуба Х, имя киевского динамовца Матвея Пономаренко является одним из самых обсуждаемых».

Сейчас у Пономаренко и Волошин есть действующие контракты с «Динамо», клуб рассчитывает на них, связывает с этими исполнителями немалые надежды на следующий сезон.

Поэтому подобные трансферные слухи излишне свидетельствуют о том, что академия киевского коллектива работает плодотворно, что клуб и дальше будет подпитываться собственными резервами, - отметил Корзаченко.

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Динамо Киев Матвей Пономаренко Назар Волошин (Динамо) трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Динамо Киев от Шурика
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Це добре. Пономаренко і Волошин потрібні Динамо 
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Всем хейтерам средний палец!!!!
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