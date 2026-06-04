В Динамо прокомментировали потенциальные трансферы Пономаренко и Волошина
Юрий Корзаченко сообщил, что киевский клуб рассчитывает на футболистов в следующем сезоне
Директор медиа-департамента киевского «Динамо» Юрий Корзаченко прокомментировал информацию о потенциальных трансферах форварда Матвея Пономаренко и вингера Назара Волошина:
«Этого, очевидно, следовало ожидать (слухов о трансфере – прим). Матвей – настоящее открытие сезона, который только что завершился, лучший снайпер чемпионата Украины. Совершенно логично, что 20-летний бомбардир находится в поле зрения скаутов многих европейских коллективов, как и Волошин.
Но, по моему мнению, вряд ли стоит сегодня называть какие-то конкретные клубы, которые «уже готовы приобрести» игрока. Как и не уместно всерьез воспринимать публикации, где утверждается примерно следующее: «Учитывая возможное усиление клуба Х, имя киевского динамовца Матвея Пономаренко является одним из самых обсуждаемых».
Сейчас у Пономаренко и Волошин есть действующие контракты с «Динамо», клуб рассчитывает на них, связывает с этими исполнителями немалые надежды на следующий сезон.
Поэтому подобные трансферные слухи излишне свидетельствуют о том, что академия киевского коллектива работает плодотворно, что клуб и дальше будет подпитываться собственными резервами, - отметил Корзаченко.
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