Пономаренко решил купить 26-кратный чемпион. Роскошный вариант

Нападающий «Динамо» и сборной Украины Матвей Пономаренко оказался в сфере интересов турецкого «Галатасарая».

По информации турецких СМИ, стамбульский клуб рассматривает 20-летнего форварда как один из приоритетных вариантов для усиления атаки перед новым сезоном.

Сообщается, что «Галатасарай» активно ищет молодых футболистов из-за изменений в правилах относительно легионеров, а Пономаренко полностью соответствует требованиям клуба.

В Турции высоко оценивают потенциал украинца и называют его одним из самых перспективных воспитанников украинского футбола последних лет.

В сезоне-2025/26 Пономаренко ярко заявил о себе в первой команде «Динамо», став лучшим бомбардиром УПЛ.