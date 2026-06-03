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  4. Пономаренко решил купить 26-кратный чемпион. Роскошный вариант
Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 22:08 |
898
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Пономаренко решил купить 26-кратный чемпион. Роскошный вариант

Футболист может перейти в «Галатасарай»

03 июня 2026, 22:08 |
898
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Пономаренко решил купить 26-кратный чемпион. Роскошный вариант
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
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Нападающий «Динамо» и сборной Украины Матвей Пономаренко оказался в сфере интересов турецкого «Галатасарая».

По информации турецких СМИ, стамбульский клуб рассматривает 20-летнего форварда как один из приоритетных вариантов для усиления атаки перед новым сезоном.

Сообщается, что «Галатасарай» активно ищет молодых футболистов из-за изменений в правилах относительно легионеров, а Пономаренко полностью соответствует требованиям клуба.

В Турции высоко оценивают потенциал украинца и называют его одним из самых перспективных воспитанников украинского футбола последних лет.

В сезоне-2025/26 Пономаренко ярко заявил о себе в первой команде «Динамо», став лучшим бомбардиром УПЛ.

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Матвей Пономаренко трансферы УПЛ трансферы чемпионат Турции по футболу Галатасарай Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Yeni Asir
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