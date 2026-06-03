Пономаренко решил купить 26-кратный чемпион. Роскошный вариант
Футболист может перейти в «Галатасарай»
Нападающий «Динамо» и сборной Украины Матвей Пономаренко оказался в сфере интересов турецкого «Галатасарая».
По информации турецких СМИ, стамбульский клуб рассматривает 20-летнего форварда как один из приоритетных вариантов для усиления атаки перед новым сезоном.
Сообщается, что «Галатасарай» активно ищет молодых футболистов из-за изменений в правилах относительно легионеров, а Пономаренко полностью соответствует требованиям клуба.
В Турции высоко оценивают потенциал украинца и называют его одним из самых перспективных воспитанников украинского футбола последних лет.
В сезоне-2025/26 Пономаренко ярко заявил о себе в первой команде «Динамо», став лучшим бомбардиром УПЛ.
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