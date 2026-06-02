Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба

Нападающий Матвей Пономаренко продолжает привлекать внимание европейских клубов. Польский журналист Якуб Полковски заявил, что украинский форвард находится в сфере интересов «Милана».

«Пономаренко – это футболист, который отличился голом уже в своем дебютном матче за национальную сборную. О нем все чаще говорят в контексте перехода в топ-клубы. Насколько мне известно, интерес к игроку проявляет и «Милан», – отмечает источник.

В сезоне-2025/26 форвард продемонстрировал высокую результативность: в 31 матче за первую команду и U19 «Динамо» он забил 24 мяча и отдал три ассиста; в чемпионате Украины нападающий отличился 13 голами в 15 встречах.