  4. Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
02 июня 2026, 21:29
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба

Матвей может перейти в «Милан»

Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко

Нападающий Матвей Пономаренко продолжает привлекать внимание европейских клубов. Польский журналист Якуб Полковски заявил, что украинский форвард находится в сфере интересов «Милана».

«Пономаренко – это футболист, который отличился голом уже в своем дебютном матче за национальную сборную. О нем все чаще говорят в контексте перехода в топ-клубы. Насколько мне известно, интерес к игроку проявляет и «Милан», – отмечает источник.

В сезоне-2025/26 форвард продемонстрировал высокую результативность: в 31 матче за первую команду и U19 «Динамо» он забил 24 мяча и отдал три ассиста; в чемпионате Украины нападающий отличился 13 голами в 15 встречах.

Матвей Пономаренко трансферы УПЛ трансферы Серии A трансферы Милан Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Meczyki
Олійченко, ти щось переплутав. Тож мав би бути Трабзонспор, а не Мілан!!!!
Трабзонспор, а не Мілан, авторе уважніше ☝️
Бывает победобесие (в Рашке). А бывает фейкобесие (совместный продукт бурбасятины и его единомышленников в СМИ). 
дуже пощастить йому, якщо хоч хтось визволить його з динамського рабства
Чергова топ новина від оленьченка
Почему нет новостей про чемпиона страны, где новости что Матвиенко переходит в Челси, или Алиссон переходит в Реал. Какой то сбой матрицы. Команде занявшей 4 место такой кусок информации. Это же не логично. 
