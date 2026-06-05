Жирона решила сохранить одного игрока сборной Украины. Ванат или Цыганков?

Испанская «Жирона» определилась с трансферными приоритетами после катастрофы в Ла Лиге – команда Мичела заняла 19-е место и вылетела в низший дивизион.

Каталонский клуб определился с игроками, которых попытается сохранить для борьбы в Сегунде, чтобы вернуться в Ла Лигу по итогам следующего сезона.

Среди тех, на кого рассчитывает представитель Испании – форвард сборной Украины Владислав Ванат, который стал одним из ключевых игроков под руководством Мичела.

«Жирона» не намерена рассматривать трансфер 24-летнего нападающего, который провел 29 матчей, забил десять мячей, отдал две результативные передачи и стал одним из ключевых исполнителей.

Каталонский клуб смирился с тем, что трех игроков удержать не удастся – это украинский вингер Виктор Цыганков, полузащитник Аззедин Унаи и фланговый защитник Арнау Мартинес.