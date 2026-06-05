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Испания
05 июня 2026, 19:51 | Обновлено 05 июня 2026, 20:06
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0

Жирона решила сохранить одного игрока сборной Украины. Ванат или Цыганков?

Аззедин Унаи, Арнау Мартинес и украинский вингер покинут каталонский клуб из-за вылета в Сегунду

05 июня 2026, 19:51 | Обновлено 05 июня 2026, 20:06
499
0
Жирона решила сохранить одного игрока сборной Украины. Ванат или Цыганков?
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
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Испанская «Жирона» определилась с трансферными приоритетами после катастрофы в Ла Лиге – команда Мичела заняла 19-е место и вылетела в низший дивизион.

Каталонский клуб определился с игроками, которых попытается сохранить для борьбы в Сегунде, чтобы вернуться в Ла Лигу по итогам следующего сезона.

Среди тех, на кого рассчитывает представитель Испании – форвард сборной Украины Владислав Ванат, который стал одним из ключевых игроков под руководством Мичела.

«Жирона» не намерена рассматривать трансфер 24-летнего нападающего, который провел 29 матчей, забил десять мячей, отдал две результативные передачи и стал одним из ключевых исполнителей.

Каталонский клуб смирился с тем, что трех игроков удержать не удастся – это украинский вингер Виктор Цыганков, полузащитник Аззедин Унаи и фланговый защитник Арнау Мартинес.

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Жирона Владислав Ванат Виктор Цыганков трансферы трансферы Ла Лиги Аззедин Унаи Арнау Мартинес
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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