Жирона решила сохранить одного игрока сборной Украины. Ванат или Цыганков?
Аззедин Унаи, Арнау Мартинес и украинский вингер покинут каталонский клуб из-за вылета в Сегунду
Испанская «Жирона» определилась с трансферными приоритетами после катастрофы в Ла Лиге – команда Мичела заняла 19-е место и вылетела в низший дивизион.
Каталонский клуб определился с игроками, которых попытается сохранить для борьбы в Сегунде, чтобы вернуться в Ла Лигу по итогам следующего сезона.
Среди тех, на кого рассчитывает представитель Испании – форвард сборной Украины Владислав Ванат, который стал одним из ключевых игроков под руководством Мичела.
«Жирона» не намерена рассматривать трансфер 24-летнего нападающего, который провел 29 матчей, забил десять мячей, отдал две результативные передачи и стал одним из ключевых исполнителей.
Каталонский клуб смирился с тем, что трех игроков удержать не удастся – это украинский вингер Виктор Цыганков, полузащитник Аззедин Унаи и фланговый защитник Арнау Мартинес.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинка уступила в полуфинале
Марта не пожала руку сопернице