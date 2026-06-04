Буковина решила сохранить опытного игрока после выхода в Премьер-лигу

Черновицкая «Буковина» продолжает подготовку к летнему трансферному окну после победы в Первой лиге и завоевании путевки в элитный дивизион.

Команда Сергея Шищенко решила сохранить в своем составе опытного 31-летнего защитника Петра Стасюка, контракт которого истекал после завершения нынешнего сезона.

Стороны договорились о продлении сотрудничества, однако сроки нового соглашения на данный момент неизвестны. Украинец пользуется доверием со стороны главного тренера и получает регулярную игровую практику.

В составе черновицкой команды Стасюк провел 33 матча, в которых забил два мяча и отдал восемь результативных передач. Защитник перебрался в «Буковину» в июле прошлого года на правах свободного агента.