Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Досрочный чемпион Первой лиги уже формирует состав на УПЛ
Украина. Первая лига
08 мая 2026, 18:44 | Обновлено 08 мая 2026, 18:45
467
2

Досрочный чемпион Первой лиги уже формирует состав на УПЛ

Буковина продлила контракты с временным капитаном и полузащитником

08 мая 2026, 18:44 | Обновлено 08 мая 2026, 18:45
467
2 Comments
Досрочный чемпион Первой лиги уже формирует состав на УПЛ
ФК Буковина

Как стало известно Sport.ua, черновицкая «Буковина» подписала новые контракты с правым защитником Петром Стасюком, который при отсутствии травмированного Богдана Бойчука теперь выводит команду на поле с капитанской повязкой, и опорным полузащитником Вадимом Витенчуком. Предыдущие соглашения с футболистами заканчивались 30 июня этого года.

Напомним, что оба игрока перешли в «Буковину» прошлым летом вместе с главным тренером Сергеем Шищенко. 31-летний Стасюк в текущем сезоне провел за желто-черных 31 матч во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 6 голевых передач. На счету 29-летнего Витенчука 30 матчей, 5 голов и 3 ассиста.

После 26 туров «Буковина» с 72 очками возглавляет таблицу Первой лиги и претендует на исторический рекорд: в текущем чемпионате команда Шищенко не проиграла ни одного матча (с 1992 года было всего пять случаев, когда одна из команд преодолевала турнирную дистанцию ​​с одним поражением в лиге).

В субботу, 9 мая, «Буковина» сыграет дома с полтавской «Ворсклой».

По теме:
Полесье – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Не устояли в меньшинстве. ЮКСА забила первой, но проиграла Левому Берегу
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Нам не повезло с судейскими решениями в прошлых матчах»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы инсайд Петр Стасюк Вадим Витенчук
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Где сборная Украины перед последним туром. Таблица
Хоккей | 08 мая 2026, 07:30 10
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины перед последним туром. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины перед последним туром. Таблица

Сложно рассчитывать на топ-2 и элиту

Перед матчем с Барселоной. Реал ищет «крота» в команде
Футбол | 08 мая 2026, 17:51 1
Перед матчем с Барселоной. Реал ищет «крота» в команде
Перед матчем с Барселоной. Реал ищет «крота» в команде

В клубе недовольны сливами в прессу

ПСЖ выбрал голкипера на следующий сезон, известна судьба Сафонова
Футбол | 08.05.2026, 13:27
ПСЖ выбрал голкипера на следующий сезон, известна судьба Сафонова
ПСЖ выбрал голкипера на следующий сезон, известна судьба Сафонова
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
Хоккей | 07.05.2026, 19:32
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
Футбол | 08.05.2026, 07:37
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
Лунин получил выгодное трансферное предложение. Реал принял решение
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Очень не нравицца что в украинской команде Буковина играет сепар кольцов. Его давно нужно было прогнать за хабаровск!
Ответить
0
Буде два шанси в них виправитись за злитий динамо півфінал 
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
08.05.2026, 07:07 7
Футбол
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
08.05.2026, 05:55 12
Футбол
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
07.05.2026, 06:02
Бокс
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
08.05.2026, 09:07
Бокс
Костюк выступила с официальным заявлением, заговорив о ВСУ
Костюк выступила с официальным заявлением, заговорив о ВСУ
07.05.2026, 08:36 6
Теннис
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
Александр УСИК: «Он лучше Месси, просто сумасшедший человек»
07.05.2026, 07:57 10
Бокс
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
07.05.2026, 08:28 5
Футбол
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
08.05.2026, 07:52 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем