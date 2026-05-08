Досрочный чемпион Первой лиги уже формирует состав на УПЛ

Как стало известно Sport.ua, черновицкая «Буковина» подписала новые контракты с правым защитником Петром Стасюком, который при отсутствии травмированного Богдана Бойчука теперь выводит команду на поле с капитанской повязкой, и опорным полузащитником Вадимом Витенчуком. Предыдущие соглашения с футболистами заканчивались 30 июня этого года.

Напомним, что оба игрока перешли в «Буковину» прошлым летом вместе с главным тренером Сергеем Шищенко. 31-летний Стасюк в текущем сезоне провел за желто-черных 31 матч во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 6 голевых передач. На счету 29-летнего Витенчука 30 матчей, 5 голов и 3 ассиста.

После 26 туров «Буковина» с 72 очками возглавляет таблицу Первой лиги и претендует на исторический рекорд: в текущем чемпионате команда Шищенко не проиграла ни одного матча (с 1992 года было всего пять случаев, когда одна из команд преодолевала турнирную дистанцию ​​с одним поражением в лиге).

В субботу, 9 мая, «Буковина» сыграет дома с полтавской «Ворсклой».