Клубу Первой лиги разрешили увеличить количество болельщиков на стадионе
Домашние матчи «Буковины» теперь смогут посещать до 6130 зрителей
Чемпион Первой лиги «Буковина» оставшиеся домашние матчи чемпионата сможет проводить при более мощной поддержке. Квоту зрителей на стадионе в Черновцах увеличили более чем в два раза.
Ранее на домашних матчах «Буковины» в Черновцах могли присутствовать 2920 зрителей. После согласования со всеми соответствующими органами и в соответствии с требованиями безопасности в условиях военного положения квота болельщиков на стадионе «Буковина» официально увеличена до 6130 человек, сообщает пресс-служба клуба.
Следующий домашний матч «Буковина» проведет 9 мая. Соперником будет полтавская «Ворскла».
