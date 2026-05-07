Клубу Первой лиги разрешили увеличить количество болельщиков на стадионе

Чемпион Первой лиги «Буковина» оставшиеся домашние матчи чемпионата сможет проводить при более мощной поддержке. Квоту зрителей на стадионе в Черновцах увеличили более чем в два раза.

Ранее на домашних матчах «Буковины» в Черновцах могли присутствовать 2920 зрителей. После согласования со всеми соответствующими органами и в соответствии с требованиями безопасности в условиях военного положения квота болельщиков на стадионе «Буковина» официально увеличена до 6130 человек, сообщает пресс-служба клуба.

Следующий домашний матч «Буковина» проведет 9 мая. Соперником будет полтавская «Ворскла».