Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клубу Первой лиги разрешили увеличить количество болельщиков на стадионе
Украина. Первая лига
07 мая 2026, 17:56 |
247
0

Клубу Первой лиги разрешили увеличить количество болельщиков на стадионе

Домашние матчи «Буковины» теперь смогут посещать до 6130 зрителей

07 мая 2026, 17:56 |
247
0
Клубу Первой лиги разрешили увеличить количество болельщиков на стадионе
ФК Буковина

Чемпион Первой лиги «Буковина» оставшиеся домашние матчи чемпионата сможет проводить при более мощной поддержке. Квоту зрителей на стадионе в Черновцах увеличили более чем в два раза.

Ранее на домашних матчах «Буковины» в Черновцах могли присутствовать 2920 зрителей. После согласования со всеми соответствующими органами и в соответствии с требованиями безопасности в условиях военного положения квота болельщиков на стадионе «Буковина» официально увеличена до 6130 человек, сообщает пресс-служба клуба.

Следующий домашний матч «Буковина» проведет 9 мая. Соперником будет полтавская «Ворскла».

По теме:
Коуч ЛНЗ выступил с заявлением перед матчем с Динамо в УПЛ
Бразильский тренер признался, что хотел бы возглавить киевское Динамо
ВИДЕО. УАФ ответила Металлисту 1925 по пенальти на 90+4 в игре с Полесьем
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 07 мая 2026, 07:00 6
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)

Турнир во втором по счету дивизионе

Камбек не удался. Стародубцева проиграла стартовый матч на WTA 1000 в Риме
Теннис | 07 мая 2026, 14:37 16
Камбек не удался. Стародубцева проиграла стартовый матч на WTA 1000 в Риме
Камбек не удался. Стародубцева проиграла стартовый матч на WTA 1000 в Риме

В первом раунде тысячника в столице Италии Юлия уступила Симоне Вальтерт

Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Футбол | 07.05.2026, 09:12
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Иван ШАРИЙ: «Шахтеру стоит подумать о том, как наладить защиту»
Футбол | 07.05.2026, 18:26
Иван ШАРИЙ: «Шахтеру стоит подумать о том, как наладить защиту»
Иван ШАРИЙ: «Шахтеру стоит подумать о том, как наладить защиту»
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Футбол | 07.05.2026, 08:28
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
05.05.2026, 21:28
Бокс
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
06.05.2026, 05:55 17
Футбол
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 9
Футбол
WTA 1000 в Риме. Калинина пропустит первый раунд, соперница Стародубцевой
WTA 1000 в Риме. Калинина пропустит первый раунд, соперница Стародубцевой
05.05.2026, 21:13 4
Теннис
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
07.05.2026, 06:02
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
05.05.2026, 19:17 71
Хоккей
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
06.05.2026, 08:38 12
Футбол
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
06.05.2026, 10:47 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем