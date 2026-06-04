Эррани / Вавассори – Дабровски / Кинг. Финал РГ-2026. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию финального матча Ролан Гаррос в смешанном парном разряде
4 июня на Открытом чемпионате Франции 2026 состоится финальный матч в смешанном парном разряде.
Трофей мейджора в Париже разыграют итальянский тандем Сара Эррани / Андреа Вавассори и канадско-америкаский дуэт Габриэла Дабровски / Эван Кинг.
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Поединок состоится первым запуском на корте имени Филиппа Шатрие. Ориентировочное время начала игры – 13:00 по Киеву. После этого поединка начнется полуфинал женской одиночки между Мартой Костюк и Миррой Андреевой.
Эррани и Вавассори вместе выиграли уже три трофея Grand Slam – US Open 2024, 2025, а также Ролан Гаррос 2025. Дабровски и Кинг проводят первые совместные соревнования.
Победители финала, помимо трофея Ролан Гаррос, также получат чек в размере €122 000 (€61 000 каждый).
Эррани / Вавассори – Дабровски / Кинг. Финал РГ-2026. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляция матча доступна на телеканале Eurosport 1, а также на сайте Sport.ua.
Сетка микста Ролан Гаррос 2026 (решающие стадии)
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