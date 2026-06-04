Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Эррани / Вавассори – Дабровски / Кинг. Финал РГ-2026. Смотреть онлайн. LIVE
Ролан Гаррос
04 июня 2026, 04:25 |
17
0

Эррани / Вавассори – Дабровски / Кинг. Финал РГ-2026. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию финального матча Ролан Гаррос в смешанном парном разряде

04 июня 2026, 04:25 |
17
0
Эррани / Вавассори – Дабровски / Кинг. Финал РГ-2026. Смотреть онлайн. LIVE
Сара Эррани / Андреа Вавассори и Эван Кинг / Габриэла Дабровски
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

4 июня на Открытом чемпионате Франции 2026 состоится финальный матч в смешанном парном разряде.

Трофей мейджора в Париже разыграют итальянский тандем Сара Эррани / Андреа Вавассори и канадско-америкаский дуэт Габриэла Дабровски / Эван Кинг.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Поединок состоится первым запуском на корте имени Филиппа Шатрие. Ориентировочное время начала игры – 13:00 по Киеву. После этого поединка начнется полуфинал женской одиночки между Мартой Костюк и Миррой Андреевой.

Эррани и Вавассори вместе выиграли уже три трофея Grand Slam – US Open 2024, 2025, а также Ролан Гаррос 2025. Дабровски и Кинг проводят первые совместные соревнования.

Победители финала, помимо трофея Ролан Гаррос, также получат чек в размере €122 000 (€61 000 каждый).

Эррани / Вавассори – Дабровски / Кинг. Финал РГ-2026. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Eurosport 1, а также на сайте Sport.ua.

📺 Видеотрансляция

Сетка микста Ролан Гаррос 2026 (решающие стадии)

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Впервые с 1977 года: в полуфиналах Ролан Гаррос нет чемпионов Grand Slam
Впервые за 42 года в полуфинале Ролан Гаррос сыграют две левши
Ястремская – в спиcке. Квалифайеры, которые дошли до полуфинала Grand Slam
Габриэла Дабровски Сара Эррани Андреа Вавассори смотреть онлайн Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер близок к громкому трансферу на европейском рынке
Футбол | 04 июня 2026, 00:08 6
Шахтер близок к громкому трансферу на европейском рынке
Шахтер близок к громкому трансферу на европейском рынке

В команду может перейти Андре Луис

Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Футбол | 03 июня 2026, 10:59 12
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию

Антошин встал на защиту Родины

Знаменитый клуб решил подписать игрока Динамо и сборной Украины
Футбол | 03.06.2026, 07:05
Знаменитый клуб решил подписать игрока Динамо и сборной Украины
Знаменитый клуб решил подписать игрока Динамо и сборной Украины
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
Теннис | 03.06.2026, 08:12
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
Матч 1/4 финала на РГ завершился досрочно. Итальянец снялся из-за травмы
Теннис | 04.06.2026, 00:03
Матч 1/4 финала на РГ завершился досрочно. Итальянец снялся из-за травмы
Матч 1/4 финала на РГ завершился досрочно. Итальянец снялся из-за травмы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Верховен без колебаний назвал победителя трилогии Усик – Джошуа
Верховен без колебаний назвал победителя трилогии Усик – Джошуа
03.06.2026, 09:52 1
Бокс
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
02.06.2026, 06:44 34
Хоккей
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
02.06.2026, 04:44 10
Бокс
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
03.06.2026, 06:23 4
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
02.06.2026, 06:23 3
Футбол
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
03.06.2026, 21:14 13
Футбол
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
02.06.2026, 08:16 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем