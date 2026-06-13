Известный клуб УПЛ рискует исчезнуть с футбольной карты Украины
«Кривбасс» может повторить судьбу «Ворсклы»
Криворожский «Кривбасс» столкнулся с финансовыми трудностями, которые могут серьезно повлиять на будущее клуба.
Об этом сообщил журналист Сергей Тищенко. По его словам, ситуация в клубе вызывает беспокойство. «Кривбасс» рискует повторить судьбу полтавской «Ворсклы», которая потеряла профессиональный статус из-за финансовых проблем.
В сезоне-2025/26 криворожская команда финишировала на седьмом месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. По итогам 30 туров команда набрала 48 очков.
Ранее бывший защитник криворожского «Кривбасса» Иван Дибанго провел почти 19 часов в офисе клуба, где требует выплатить ему зарплату за три месяца весны и июнь.
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