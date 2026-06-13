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Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 23:42 |
758
3

Известный клуб УПЛ рискует исчезнуть с футбольной карты Украины

«Кривбасс» может повторить судьбу «Ворсклы»

13 июня 2026, 23:42 |
758
3 Comments
Известный клуб УПЛ рискует исчезнуть с футбольной карты Украины
ФК Кривбасс
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Криворожский «Кривбасс» столкнулся с финансовыми трудностями, которые могут серьезно повлиять на будущее клуба.

Об этом сообщил журналист Сергей Тищенко. По его словам, ситуация в клубе вызывает беспокойство. «Кривбасс» рискует повторить судьбу полтавской «Ворсклы», которая потеряла профессиональный статус из-за финансовых проблем.

В сезоне-2025/26 криворожская команда финишировала на седьмом месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. По итогам 30 туров команда набрала 48 очков.

Ранее бывший защитник криворожского «Кривбасса» Иван Дибанго провел почти 19 часов в офисе клуба, где требует выплатить ему зарплату за три месяца весны и июнь.

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Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Сергей Тищенко
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Бабки за мендосу растворились?
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А хто перевіряв, що він сидів в офісі 19 годин? Брєд якийсь. Офіс що працює в режимі 24/7 ????????
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