Известный клуб УПЛ рискует исчезнуть с футбольной карты Украины

Криворожский «Кривбасс» столкнулся с финансовыми трудностями, которые могут серьезно повлиять на будущее клуба.

Об этом сообщил журналист Сергей Тищенко. По его словам, ситуация в клубе вызывает беспокойство. «Кривбасс» рискует повторить судьбу полтавской «Ворсклы», которая потеряла профессиональный статус из-за финансовых проблем.

В сезоне-2025/26 криворожская команда финишировала на седьмом месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. По итогам 30 туров команда набрала 48 очков.

Ранее бывший защитник криворожского «Кривбасса» Иван Дибанго провел почти 19 часов в офисе клуба, где требует выплатить ему зарплату за три месяца весны и июнь.