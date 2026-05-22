Скандал в Украинской Премьер-лиге. Известный легионер остался без зарплаты

Защитник криворожского «Кривбасса» Иван Дибанго провел почти 19 часов в офисе клуба, где требует выплатить ему зарплату за три месяца весны и июнь.

«Я нахожусь в кабинете бухгалтера со вчерашних 16:00 (четверг – прим), где и переночевал, поскольку она ушла домой. Бухгалтер должна была связаться с директором.

Ему тоже написал мой агент. Никакого ответа нет. Клуб уже забронировал мне билет на самолет после завтрашней игры, но я не могу уехать отсюда, не получив того, что я заработал.

Мне задолжали зарплату, начиная с марта, а также бонусы. Я не уйду без ответа», – сообщил легионер.

Менеджмент криворожской команды воздержался от официальных комментариев – «Кривбасс» считает, что работает в официальном законодательном поле, а у Дибанго есть рычаги влияния, если легионер считает, что клуб нарушил свои обязательства.

Контракт Дибанго истекает 30 июня, после чего защитник получит статус свободного агента. В нынешнем сезоне камерунец провел 19 матчей и записал на свой счет три ассиста.