  Скандал в Украинской Премьер-лиге. Известный легионер остался без зарплаты
22 мая 2026, 12:12 | Обновлено 22 мая 2026, 12:21
Скандал в Украинской Премьер-лиге. Известный легионер остался без зарплаты

Иван Дибанго провел 19 часов в офисе криворожского «Кривбасса», где требует погасить долги

ФК Кривбасс Кривой Рог. Иван Дибанго

Защитник криворожского «Кривбасса» Иван Дибанго провел почти 19 часов в офисе клуба, где требует выплатить ему зарплату за три месяца весны и июнь.

«Я нахожусь в кабинете бухгалтера со вчерашних 16:00 (четверг – прим), где и переночевал, поскольку она ушла домой. Бухгалтер должна была связаться с директором.

Ему тоже написал мой агент. Никакого ответа нет. Клуб уже забронировал мне билет на самолет после завтрашней игры, но я не могу уехать отсюда, не получив того, что я заработал.

Мне задолжали зарплату, начиная с марта, а также бонусы. Я не уйду без ответа», – сообщил легионер.

Менеджмент криворожской команды воздержался от официальных комментариев – «Кривбасс» считает, что работает в официальном законодательном поле, а у Дибанго есть рычаги влияния, если легионер считает, что клуб нарушил свои обязательства.

Контракт Дибанго истекает 30 июня, после чего защитник получит статус свободного агента. В нынешнем сезоне камерунец провел 19 матчей и записал на свой счет три ассиста.

Кривий Ріг - і цим все сказано !
Каждый вечер вечер наступает вдруг
Если делать нечего тебе, мой друг
Если ты от жизни от своей устал...
