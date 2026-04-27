Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный легионер решил покинуть Украину после завершения сезона 2025/26
Украина. Премьер лига
27 апреля 2026, 13:47 | Обновлено 27 апреля 2026, 14:16
1

Известный легионер решил покинуть Украину после завершения сезона 2025/26

Иван Дибанго станет свободным агентом, так как не собирается продлевать контракт с «Кривбассом»

ФК Кривбасс Кривой Рог. Иван Дибанго

Защитник криворожского «Кривбасса» и бывший футболист сборной Камеруна Иван Дибанго решил покинуть чемпионат Украины после завершения нынешнего сезона.

Контракт 24-летнего футболиста истекает 30 июня, после чего легионер получит статус свободного агента. Стороны вели длительные переговоры о продлении сотрудничества, который завершились безуспешно.

В услугах Дибанго во время зимнего трансферного окна был заинтересован харьковский «Металлист 1925», однако камерунец наотрез отказался продолжать свою карьеру в Премьер-лиге и собирается покинуть Украину.

Дибанго присоединился к криворожскому клубу в августе 2022 года из эстонской «Левадии» – сначала играл на правах аренды, в феврале 2024-го был оформлен полноценный трансфер.

В составе «Кривбасса» защитник провел 94 матча, в которых забил один гол и отдал 15 результативных ударов. Трансферная стоимость легионера составляет 1,5 миллиона евро.

Стоит отметить, что во время летнего трансферного окна «Кривбасс» потеряет и капитана Максима Задераку, который уже договорился о переходе в черновицкую «Буковину».

По теме:
Кривбасс Кривой Рог Иван Дибанго Металлист 1925 Игорь Бурбас трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Якщо ще Мендоса піде, то можна збирати речі в пердив. 
Ответить
+1
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем