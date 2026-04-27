Известный легионер решил покинуть Украину после завершения сезона 2025/26

Защитник криворожского «Кривбасса» и бывший футболист сборной Камеруна Иван Дибанго решил покинуть чемпионат Украины после завершения нынешнего сезона.

Контракт 24-летнего футболиста истекает 30 июня, после чего легионер получит статус свободного агента. Стороны вели длительные переговоры о продлении сотрудничества, который завершились безуспешно.

В услугах Дибанго во время зимнего трансферного окна был заинтересован харьковский «Металлист 1925», однако камерунец наотрез отказался продолжать свою карьеру в Премьер-лиге и собирается покинуть Украину.

Дибанго присоединился к криворожскому клубу в августе 2022 года из эстонской «Левадии» – сначала играл на правах аренды, в феврале 2024-го был оформлен полноценный трансфер.

В составе «Кривбасса» защитник провел 94 матча, в которых забил один гол и отдал 15 результативных ударов. Трансферная стоимость легионера составляет 1,5 миллиона евро.

Стоит отметить, что во время летнего трансферного окна «Кривбасс» потеряет и капитана Максима Задераку, который уже договорился о переходе в черновицкую «Буковину».