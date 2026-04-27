  4. Буковина бесплатно подпишет капитана клуба Украинской Премьер-лиги
27 апреля 2026, 10:17 |
Буковина бесплатно подпишет капитана клуба Украинской Премьер-лиги

Полузащитник Максим Задерака покинет криворожский «Кривбасс» после завершения сезона 2025/26

ФК Кривбасс Кривой Рог. Максим Задерака

Черновицкая «Буковина» намерена серьезно усилиться после повышения в классе – команда Сергея Шищенко официально завоевала путевку в элитный дивизион чемпионата Украины.

Одним из самых громких трансферов клуба станет подписание капитана команды Украинской Премьер-лиги Максима Задераки, который защищает цвета криворожского «Кривбасса».

Контракт опытного 31-летнего футболиста истекает после завершения нынешнего сезона, поэтому полузащитник сможет присоединиться к новой команде на правах свободного агента.

По информации источника, «Буковина» провела успешные переговоры с Задеракой, который принял окончательное решение и не собирается продлевать сотрудничество с «Кривбассом».

В сезоне 2025/26 полузащитник провел 27 матчей на клубном уровне, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи. Трансферная стоимость Задераки составляет 700 тысяч евро.

Буковина Черновцы Кривбасс Кривой Рог Максим Задерака трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
