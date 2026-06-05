Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Соболенко рассердилась после вылета с Ролан Гаррос
WTA
05 июня 2026, 06:12 | Обновлено 05 июня 2026, 12:48
9681
2

Соболенко рассердилась после вылета с Ролан Гаррос

Арина уступила в четвертьфинале престижного турнира

05 июня 2026, 06:12 | Обновлено 05 июня 2026, 12:48
9681
2 Comments
Соболенко рассердилась после вылета с Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Первая ракетка мира Арина Соболенко эмоционально отреагировала на своё поражение от Дианы Шнайдер в четвертьфинале Ролан Гаррос 2026.

«Есть комната, куда заходишь и просто все разбиваешь. Наверное, я проведу там целый день, буду уничтожать все вещи. Возможно, это мне поможет. А может и нет», – сказала Соболенко

На Открытом чемпионате Франции 2026 не осталось теннисистов и теннисисток, которые выигрывали трофей Grand Slam. Последней чемпионкой мейджора была первая ракетка мира Арина Соболенко, которая 3 июня потерпела поражение от Дианы Шнайдер в четвертьфинале.

По теме:
Украинский теннисист пояснил, почему Костюк не вышла в финал Ролан Гаррос
«Не буду лгать». Хвалиньска – о сенсационном выходе в финал Ролан Гаррос
Касаткина отреагировала на вылет Костюк с Ролан Гаррос 2026
Арина Соболенко Ролан Гаррос 2026
Дмитрий Олийченко Источник: Roland Garros
Оцените материал
(324)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
Футбол | 05 июня 2026, 06:44 33
Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги

Раковицан может присоединиться к киевскому клубу

Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
Теннис | 04 июня 2026, 20:36 14
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин

Марта Костюк не сумела пройти Мирру Андрееву, а Майя Хвалиньска выбила Диану Шнайдер

Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
Теннис | 04.06.2026, 14:30
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
Марта Костюк – Мирра Андреева. Прогноз на матч 1/2 финала Ролан Гаррос
Легенда тенниса: «Если Зверев это не сделает, то не выиграет Grand Slam»
Теннис | 04.06.2026, 23:57
Легенда тенниса: «Если Зверев это не сделает, то не выиграет Grand Slam»
Легенда тенниса: «Если Зверев это не сделает, то не выиграет Grand Slam»
ЧМ-2026. Группа D: хозяева, сальто и помощь Алонсо
Футбол | 05.06.2026, 09:10
ЧМ-2026. Группа D: хозяева, сальто и помощь Алонсо
ЧМ-2026. Группа D: хозяева, сальто и помощь Алонсо
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Бульбозавр тобі допоможе! Ти ж цього мерзотника дуже кохаєшь!
Ответить
+1
Ответить
+1
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб решил сняться с чемпионата и перейти в аматоры
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб решил сняться с чемпионата и перейти в аматоры
03.06.2026, 12:01 6
Футбол
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
03.06.2026, 21:14 14
Футбол
Мичел нашел новый клуб для Виктора Цыганкова
Мичел нашел новый клуб для Виктора Цыганкова
03.06.2026, 09:02 10
Футбол
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
03.06.2026, 16:45 152
Теннис
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
04.06.2026, 22:35 38
Футбол
Цыганков получил два предложения. Виктор выбрал себе следующий клуб
Цыганков получил два предложения. Виктор выбрал себе следующий клуб
03.06.2026, 08:40 9
Футбол
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
03.06.2026, 10:59 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем