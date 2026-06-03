ПСЖ нацелился на защитника, которого называют вторым Серхио Рамосом

Французский ПСЖ нацелился на талантливого защитника Хорхе Салинаса, который играет за испанский «Расинг» и которого уже называют «вторым Серхио Рамосом» из-за схожего стиля игры:

«Он обладает схожими характеристиками с Серхио Рамосом: сильный характер, большая легкость в единоборствах и особенно эффективная игра головой.

«Расинг» понимает, какой талант пребывает в команде, и установил сумму отступных в размере 16 миллионов евро, чтобы обеспечить выгодную продажу», – сообщили в Испании.

Салинас привлек внимание не только во Франции – за игроком следят «Барселона», «Атлетико», «Айнтрахт», «Байер», «Болонья», «Ньюкасл» и «Порту».

В нынешнем сезоне 19-летний испанец провел 34 матча, в которых отдал семь результативных передач. В активе защитника – пять игр за сборную Испании U-19 и два забитых мяча.