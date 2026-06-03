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Франция
03 июня 2026, 19:27 | Обновлено 03 июня 2026, 19:40
1871
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ПСЖ оформит трансфер россиянина. Переговоры находятся на финальной стадии

Парижский клуб намерен выиграть конкуренцию за Алексея Батракова у английских командд

03 июня 2026, 19:27 | Обновлено 03 июня 2026, 19:40
1871
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ПСЖ оформит трансфер россиянина. Переговоры находятся на финальной стадии
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК ПСЖ
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Французский ПСЖ приближается к оформлению трансфера полузащитника Алексея Батракова, который в нынешнем сезоне защищает цвета российского «Локомотива».

Парижский клуб решил бросить все усилия, чтобы убедить 20-летнего футболиста, которым интересуются английские «Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Спортивный директор парижского клуба Луиш Кампуш высоко ценит талант полузащитника и лично ведет переговоры с Батраковым, трансфер которогго обойдется в 25 миллионов евро.

ПСЖ уверен, что сделку удастся закрыть в ближайшие несколько дней. Батраков станет вторым россиянином в команде и присоединится к голкиперу Матвею Сафонову.

В нынешнем сезоне Батраков провел 36 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 17 результативных передач. Контракт полузащитника истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 29 миллионов евро.

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Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Забарному треба безумовно покинути ПСЖ. Нехай вони там набирають россіян, якщо їх ніщо не зупиняє. Українцям там нема чого робити. Є непогані варіанти, треба щось вибирати.
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