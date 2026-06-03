ПСЖ оформит трансфер россиянина. Переговоры находятся на финальной стадии

Французский ПСЖ приближается к оформлению трансфера полузащитника Алексея Батракова, который в нынешнем сезоне защищает цвета российского «Локомотива».

Парижский клуб решил бросить все усилия, чтобы убедить 20-летнего футболиста, которым интересуются английские «Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Спортивный директор парижского клуба Луиш Кампуш высоко ценит талант полузащитника и лично ведет переговоры с Батраковым, трансфер которогго обойдется в 25 миллионов евро.

ПСЖ уверен, что сделку удастся закрыть в ближайшие несколько дней. Батраков станет вторым россиянином в команде и присоединится к голкиперу Матвею Сафонову.

В нынешнем сезоне Батраков провел 36 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 17 результативных передач. Контракт полузащитника истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 29 миллионов евро.

🚨🥈| JUST IN: PSG are closing in on the signing of Aleksey Batrakov (20). Talks between the two clubs are at an advanced stage, PSG have accelerated talks ahead of fierce competition from English clubs.



The Russian is considered by many clubs to be capable of becoming one of… pic.twitter.com/gXkUQEVPLL — PSG Report (@PSG_Report) June 3, 2026