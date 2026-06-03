Известно, когда Костюк проведет полуфинал Ролан Гаррос против Андреевой

4 июня украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) проведет полуфинальный матч на Открытом чемпионате Франции 2026.

Марта встретится с «нейтральной» восьмой ракеткой мира Миррой Андреевой. Поединок начнется не ранее 16:00 по Киеву.

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Костюк и Андреева проведут встречу на корте имени Филиппа Шатрие вторым запуском после игры Эррани / Вавассори – Дабровски / Кинг.

Ранее Костюк играла против Андреевой дважды и дважды одержала победу – в 2026 году Марта выиграла у Мирры в четвертьфинале WTA 500 в Брисбене, а затем одолела ее в финале WTA 1000 в Мадриде.

Победительница матча Марта Костюк – Мирра Андреева в финале встретится либо с Дианой Шнайдер, либо с Майей Хвалиньской. Встреча Шнайдер и Хвалиньской состоится сразу же после поединка Марты и Мирры.