«Я честно не знаю...» Хвалиньска – о сенсационном выходе в полуфинал РГ

Польская теннисистка Майя Хвалиньска (WTA 114) прокомментировала победу над «нейтральной» Анной Калинской в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» 2026.

– Я честно не знаю, что происходит. Я знаю, что повторяюсь, но каждый матч здесь для меня каким-то образом сумасшедший. Я очень-очень благодарна.

– Ты начала турнир с квалификации. Сегодня ты выиграла свой 8-й матч подряд… Насколько ты уверена в своей игре и своей способности показать результат?

– Я честно не знаю. Я просто стараюсь выигрывать каждый матч, в котором играю. Я не сосредотачиваюсь на уверенности. Я играю против лучших теннисисток мира. Я не сравниваю себя с ними.

В полуфинале Ролан Гаррос Майя Хвалинская сыграет против Дианы Шнайдер.