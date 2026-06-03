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Ролан Гаррос
03 июня 2026, 19:10 | Обновлено 03 июня 2026, 19:11
926
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«Я честно не знаю...» Хвалиньска – о сенсационном выходе в полуфинал РГ

Польская теннисистка прокомментировала победу над Анной Калинской

03 июня 2026, 19:10 | Обновлено 03 июня 2026, 19:11
926
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«Я честно не знаю...» Хвалиньска – о сенсационном выходе в полуфинал РГ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Польская теннисистка Майя Хвалиньска (WTA 114) прокомментировала победу над «нейтральной» Анной Калинской в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» 2026.

– Я честно не знаю, что происходит. Я знаю, что повторяюсь, но каждый матч здесь для меня каким-то образом сумасшедший. Я очень-очень благодарна.

– Ты начала турнир с квалификации. Сегодня ты выиграла свой 8-й матч подряд… Насколько ты уверена в своей игре и своей способности показать результат?

– Я честно не знаю. Я просто стараюсь выигрывать каждый матч, в котором играю. Я не сосредотачиваюсь на уверенности. Я играю против лучших теннисисток мира. Я не сравниваю себя с ними.

В полуфинале Ролан Гаррос Майя Хвалинская сыграет против Дианы Шнайдер.

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Анна Калинская Майя Хвалиньска Ролан Гаррос 2026
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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Мая явно перебільшує силу своєї сітки суперниці, вона ще не грала з жодною суперницею навіть з 20 -ти найкращих у світі.
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