«Я честно не знаю...» Хвалиньска – о сенсационном выходе в полуфинал РГ
Польская теннисистка прокомментировала победу над Анной Калинской
Польская теннисистка Майя Хвалиньска (WTA 114) прокомментировала победу над «нейтральной» Анной Калинской в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» 2026.
– Я честно не знаю, что происходит. Я знаю, что повторяюсь, но каждый матч здесь для меня каким-то образом сумасшедший. Я очень-очень благодарна.
– Ты начала турнир с квалификации. Сегодня ты выиграла свой 8-й матч подряд… Насколько ты уверена в своей игре и своей способности показать результат?
– Я честно не знаю. Я просто стараюсь выигрывать каждый матч, в котором играю. Я не сосредотачиваюсь на уверенности. Я играю против лучших теннисисток мира. Я не сравниваю себя с ними.
В полуфинале Ролан Гаррос Майя Хвалинская сыграет против Дианы Шнайдер.
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