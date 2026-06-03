Хорошие новости из Турции: Батагов вернется на поле раньше срока

Украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов быстро восстанавливается после травмы.

Футболист травмировал колено в марте. В начале мая Батагов перенес операцию. Врачи прогнозировали полное восстановление защитника через три месяца. Однако журналист Юнус Эмре Сел сообщил, что Арсений может вернуться на поле раньше.

«Судя по всему, он может вернуться немного раньше. Сейчас медицинская команда применяет интенсивную программу лечения», – сообщил он.

В прошлом сезоне Батагов принял участие в 30 матчах «Трабзонспора», отличившись одним голом и тремя голевыми передачами.