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  4. Хорошие новости из Турции: Батагов вернется на поле раньше срока
Турция
03 июня 2026, 17:25 |
87
0

Хорошие новости из Турции: Батагов вернется на поле раньше срока

Восстановление украинца после травмы идет с опережением графика

03 июня 2026, 17:25 |
87
0
Хорошие новости из Турции: Батагов вернется на поле раньше срока
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов
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Украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов быстро восстанавливается после травмы.

Футболист травмировал колено в марте. В начале мая Батагов перенес операцию. Врачи прогнозировали полное восстановление защитника через три месяца. Однако журналист Юнус Эмре Сел сообщил, что Арсений может вернуться на поле раньше.

«Судя по всему, он может вернуться немного раньше. Сейчас медицинская команда применяет интенсивную программу лечения», – сообщил он.

В прошлом сезоне Батагов принял участие в 30 матчах «Трабзонспора», отличившись одним голом и тремя голевыми передачами.

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Арсений Батагов Трабзонспор чемпионат Турции по футболу
Андрей Плыгун Источник: YouTube
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