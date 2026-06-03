Жирона определилась с ценой, которую придется заплатить за Цыганкова

Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков с высокой вероятностью покинет клуб во время летнего трансферного окна.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересован турецкий «Трабзонспор», который начал переговоры с представителем Ла Лиги и предложил десять миллионов евро.

По информации источника, «Жирона» не будет удерживать Цыганкова, но требует за игрока 15 миллионов евро. Стороны продолжают контактировать, чтобы найти компромисс.

Сам футболист положительно оценивает вариант с «бордово-синими», в составе которого играет защитник сборной Украины Арсений Батагов, а летом к команде присоединится полузащитник Руслан Малиновский.

В нынешнем сезоне Цыганков провел 34 матча, в которых забил семь мячей и отдал пять результативных передач. Контракт украинца истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.