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  4. Жирона определилась с ценой, которую придется заплатить за Цыганкова
Испания
03 июня 2026, 17:21 |
1056
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Жирона определилась с ценой, которую придется заплатить за Цыганкова

Каталонский клуб ведет переговоры о трансфере вингера сборной Украины с турецким «Трабзонспором»

03 июня 2026, 17:21 |
1056
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Жирона определилась с ценой, которую придется заплатить за Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков с высокой вероятностью покинет клуб во время летнего трансферного окна.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересован турецкий «Трабзонспор», который начал переговоры с представителем Ла Лиги и предложил десять миллионов евро.

По информации источника, «Жирона» не будет удерживать Цыганкова, но требует за игрока 15 миллионов евро. Стороны продолжают контактировать, чтобы найти компромисс.

Сам футболист положительно оценивает вариант с «бордово-синими», в составе которого играет защитник сборной Украины Арсений Батагов, а летом к команде присоединится полузащитник Руслан Малиновский.

В нынешнем сезоне Цыганков провел 34 матча, в которых забил семь мячей и отдал пять результативных передач. Контракт украинца истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

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Жирона Виктор Цыганков чемпионат Турции по футболу Трабзонспор трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
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Комментарии 1
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на цьому сайті о 16:12 була інфа 
про розслідування "єврейського сліду" щодо Віктора,
бо він народився в Ізраілі.
Мать на медичному обстежені будуть присутні
президент клубу, спортдир, тренер і капітан команди
і вони особисто будуть виміряти скільки там шось обрізано чи ні.
Кожному в рот помістять лінійку.
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