Жирона определилась с ценой, которую придется заплатить за Цыганкова
Каталонский клуб ведет переговоры о трансфере вингера сборной Украины с турецким «Трабзонспором»
Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков с высокой вероятностью покинет клуб во время летнего трансферного окна.
В услугах 28-летнего футболиста заинтересован турецкий «Трабзонспор», который начал переговоры с представителем Ла Лиги и предложил десять миллионов евро.
По информации источника, «Жирона» не будет удерживать Цыганкова, но требует за игрока 15 миллионов евро. Стороны продолжают контактировать, чтобы найти компромисс.
Сам футболист положительно оценивает вариант с «бордово-синими», в составе которого играет защитник сборной Украины Арсений Батагов, а летом к команде присоединится полузащитник Руслан Малиновский.
В нынешнем сезоне Цыганков провел 34 матча, в которых забил семь мячей и отдал пять результативных передач. Контракт украинца истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.
🔥Trabzonspor'da Viktor Tsygankov Israrı!— Günebakış Trabzon (@gazetegunebakis) June 3, 2026
🔥Bordo-Mavililer Girona ile Pazarlıkta
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бо він народився в Ізраілі.
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президент клубу, спортдир, тренер і капітан команди
і вони особисто будуть виміряти скільки там шось обрізано чи ні.
Кожному в рот помістять лінійку.