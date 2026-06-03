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Чемпионат мира
03 июня 2026, 16:09 | Обновлено 03 июня 2026, 16:53
306
0

Вспышка Эболы. Сборная-участник ЧМ-2026 не сможет провести матч

ДР Конго не сыграет против Чили

03 июня 2026, 16:09 | Обновлено 03 июня 2026, 16:53
306
0
Вспышка Эболы. Сборная-участник ЧМ-2026 не сможет провести матч
Getty Images/Global Images Ukraine
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Товарищеский матч между сборными ДР Конго и Чили, который должен был состояться 9 июня в испанском городе Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон, был отменён из-за опасений представителей властей.

Мэр города Хуан Франко запретил проведение контрольного матча с целью предотвратить распространение болезни.

Причиной такой реакции стала информация о вспышке Эболы на территории ДР Конго. Сборную предупредили об обязательном прохождении 21-дневного карантина, в случае нарушения требований – дисквалификация.

Хотя футболисты ДР Конго не возвращались на родину, часть персонала и болельщиков прибыла из своей страны. Поэтому ДР Конго была вынуждена отменить сбор в столице Киншасе и выбрать для проведения тренировочного лагеря Бельгию.

«Отчет руководителя медицинской службы мэрии Ла-Линеа категорически не рекомендовал проведение матча с учетом возможных рисков для здоровья», – сказал Франко.

Уже 3 июня сборная ДР Конго проведет товарищеский матч против Дании, который состоится в городе Льеж (Бельгия).

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Андрей Витренко Источник: BBC
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