Вспышка Эболы. Сборная-участник ЧМ-2026 не сможет провести матч
ДР Конго не сыграет против Чили
Товарищеский матч между сборными ДР Конго и Чили, который должен был состояться 9 июня в испанском городе Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон, был отменён из-за опасений представителей властей.
Мэр города Хуан Франко запретил проведение контрольного матча с целью предотвратить распространение болезни.
Причиной такой реакции стала информация о вспышке Эболы на территории ДР Конго. Сборную предупредили об обязательном прохождении 21-дневного карантина, в случае нарушения требований – дисквалификация.
Хотя футболисты ДР Конго не возвращались на родину, часть персонала и болельщиков прибыла из своей страны. Поэтому ДР Конго была вынуждена отменить сбор в столице Киншасе и выбрать для проведения тренировочного лагеря Бельгию.
«Отчет руководителя медицинской службы мэрии Ла-Линеа категорически не рекомендовал проведение матча с учетом возможных рисков для здоровья», – сказал Франко.
Уже 3 июня сборная ДР Конго проведет товарищеский матч против Дании, который состоится в городе Льеж (Бельгия).
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