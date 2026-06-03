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Чемпионат мира
03 июня 2026, 09:52 | Обновлено 03 июня 2026, 11:31
442
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Все стадионы, на которых пройдут матчи чемпионата мира 2026

Напомним официальные названия всех стадионов чемпионата мира и городов, в которых они расположены

03 июня 2026, 09:52 | Обновлено 03 июня 2026, 11:31
442
1 Comments
Все стадионы, на которых пройдут матчи чемпионата мира 2026
Getty Images/Global Images Ukraine.

Сразу 16 стадионов примут матчи чемпионата мира 2026 года. 11 из них расположены в США, 3 — в Мексике, 2 — в Канаде.

Напомним официальные названия каждого стадиона и их вместимость.

Отметим, что на период проведения чемпионата мира арены будут использовать альтернативное название (без упоминания спонсоров).

Стадионы, которые будут принимать матчи чемпионата мира 2026 года

  • 94 000 — AT&T Stadium или Dallas Stadium (Арлингтон, Даллас, США)
  • 83 000 — Estadio Azteca или Mexico City Stadium (Мехико, Мексика)
  • 82 500 — MetLife Stadium или New York New Jersey Stadium (Ист-Резерфорд, Нью-Йорк/Нью-Джерси, США)
  • 75 000 — Mercedes-Benz Stadium или Atlanta Stadium (Атланта, США)
  • 73 000 — Arrowhead Stadium или Kansas City Stadium (Канзас-Сити, США)
  • 72 000 — NRG Stadium или Houston Stadium (Хьюстон, США)
  • 71 000 — Levi's Stadium или San Francisco Bay Arena Stadium (Санта-Клара, Калифорния, США)
  • 70 000 — SoFi Stadium или Los Angeles Stadium (Инглвуд, Калифорния, США)
  • 69 000 — Lincoln Financial Field или Philadelphia Stadium (Филадельфия, США)
  • 69 000 — Lumen Field или Seattle Stadium (Сиэтл, США)
  • 65 000 — Gillette Stadium или Boston Stadium (Фоксборо, Массачусетс, США)
  • 65 000 — Hard Rock Stadium или Miami Stadium (Майами-Гарденс, Флорида, США)
  • 54 000 — BC Place или BC Place Vancouver (Ванкувер, Канада)
  • 53 500 — Estadio BBVA или Estadio Monterrey (Гваделупе, Монтеррей, Мексика)
  • 48 000 — Estadio Akron или Estadio Guadalajara (Сапопан, Гвадалахара, Мексика)
  • 45 000 — BMO Field или Toronto Stadium (Торонто, Канада)
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Вот это шикарный обзор в духе 21-го века.
Браво, пан Кирияка. 
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