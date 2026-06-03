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Испания
03 июня 2026, 13:05 | Обновлено 03 июня 2026, 13:06
284
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хетафе продлил контракт со знаковым для клуба и Ла Лиги игроком

Давид Сория остается в клубе

03 июня 2026, 13:05 | Обновлено 03 июня 2026, 13:06
284
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хетафе продлил контракт со знаковым для клуба и Ла Лиги игроком
Хетафе. Давид Сория

«Хетафе» сообщил на официальном сайте о продлении контракта с Давидом Сорией.

Новое соглашение рассчитано до июня 2030 года.

«Продление контракта Давида Сории – отличная новость для настоящего и будущего клуба, который и дальше будет иметь в составе вратаря высочайшего уровня и профессионала, который полностью олицетворяет ценности «Хетафе», – говорится в заявлении клуба.

С момента своего перехода в «Хетафе» летом 2018 года Сория стал ключевой фигурой команды как на поле, так и за его пределами благодаря своим выступлениям, лидерским качествам и преданности клубным цветам.

Недавно он достиг исторической отметки в 300 официальных матчей в составе «Хетафе».

В нынешнем сезоне Сория вошел в историю Ла Лиги, заняв второе место по количеству подряд матчей в стартовом составе – 189 игр, превзойдя таких игроков, как Луис Арконада и Андони Субисаррета. Сейчас ему не хватает лишь нескольких матчей до абсолютного рекорда Андони Лараняги.

Ранее сообщалось, что «Реал» продал защитника в испанский клуб.

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Иван Чирко Источник: ФК Хетафе
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