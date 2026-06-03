ОФИЦИАЛЬНО. Хетафе продлил контракт со знаковым для клуба и Ла Лиги игроком

«Хетафе» сообщил на официальном сайте о продлении контракта с Давидом Сорией.

Новое соглашение рассчитано до июня 2030 года.

«Продление контракта Давида Сории – отличная новость для настоящего и будущего клуба, который и дальше будет иметь в составе вратаря высочайшего уровня и профессионала, который полностью олицетворяет ценности «Хетафе», – говорится в заявлении клуба.

С момента своего перехода в «Хетафе» летом 2018 года Сория стал ключевой фигурой команды как на поле, так и за его пределами благодаря своим выступлениям, лидерским качествам и преданности клубным цветам.

Недавно он достиг исторической отметки в 300 официальных матчей в составе «Хетафе».

В нынешнем сезоне Сория вошел в историю Ла Лиги, заняв второе место по количеству подряд матчей в стартовом составе – 189 игр, превзойдя таких игроков, как Луис Арконада и Андони Субисаррета. Сейчас ему не хватает лишь нескольких матчей до абсолютного рекорда Андони Лараняги.

Ранее сообщалось, что «Реал» продал защитника в испанский клуб.