ОФИЦИАЛЬНО. Хетафе продлил контракт со знаковым для клуба и Ла Лиги игроком
Давид Сория остается в клубе
«Хетафе» сообщил на официальном сайте о продлении контракта с Давидом Сорией.
Новое соглашение рассчитано до июня 2030 года.
«Продление контракта Давида Сории – отличная новость для настоящего и будущего клуба, который и дальше будет иметь в составе вратаря высочайшего уровня и профессионала, который полностью олицетворяет ценности «Хетафе», – говорится в заявлении клуба.
С момента своего перехода в «Хетафе» летом 2018 года Сория стал ключевой фигурой команды как на поле, так и за его пределами благодаря своим выступлениям, лидерским качествам и преданности клубным цветам.
Недавно он достиг исторической отметки в 300 официальных матчей в составе «Хетафе».
В нынешнем сезоне Сория вошел в историю Ла Лиги, заняв второе место по количеству подряд матчей в стартовом составе – 189 игр, превзойдя таких игроков, как Луис Арконада и Андони Субисаррета. Сейчас ему не хватает лишь нескольких матчей до абсолютного рекорда Андони Лараняги.
Ранее сообщалось, что «Реал» продал защитника в испанский клуб.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер хочет взять украинца с собой в «Аякс»
В полуфиналах 3 июня сыграют: Венгрия – Украина, Сербия – Азербайджан