  4. ОФИЦИАЛЬНО. Реал продал защитника в испанский клуб
28 мая 2026, 19:38 | Обновлено 28 мая 2026, 20:16
ОФИЦИАЛЬНО. Реал продал защитника в испанский клуб

Марио Мартин продолжит карьеру в составе «Хетафе»

Хетафе. Марио Мартин

Испанский защитник Марио Мартин перешел из мадридского «Реала» в «Хетафе». Об этом сообщает пресс-служба «темно-синих».

Клубы достигли соглашения по трансферу 22-летнего футболиста, который сезон 2025/26 провел в аренде в «Хетафе». Срок соглашения между сторонами рассчитан до лета 2030 года.

В текущем сезоне на счету Марио Мартина 37 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 4 результативными ударами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что агент Лунина предложил руководству «Реала» супертрансфер.

Даниил Кирияка Источник: ФК Хетафе
