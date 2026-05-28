ОФИЦИАЛЬНО. Реал продал защитника в испанский клуб
Марио Мартин продолжит карьеру в составе «Хетафе»
Испанский защитник Марио Мартин перешел из мадридского «Реала» в «Хетафе». Об этом сообщает пресс-служба «темно-синих».
Клубы достигли соглашения по трансферу 22-летнего футболиста, который сезон 2025/26 провел в аренде в «Хетафе». Срок соглашения между сторонами рассчитан до лета 2030 года.
В текущем сезоне на счету Марио Мартина 37 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 4 результативными ударами и 2 голевыми передачами.
🚨 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | El Getafe C.F. y el Real Madrid llegan a un acuerdo para el traspaso de Mario Martín.— Getafe C.F. (@GetafeCF) May 28, 2026
✍️ El centrocampista firma por el club azulón cuatro temporadas más.
💪 ¡A seguir dándonos alegrías, 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗼ⵑ 🦸🏻♂️
