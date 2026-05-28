Испания28 мая 2026, 12:43 | Обновлено 28 мая 2026, 13:17
Агент Лунина предложил руководству Реала супертрансфер
Жоау Невеш может перебраться из «ПСЖ» в Мадрид
Португальский полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш может продолжить карьеру в составе «Реала». Об этом сообщает Eldebate.
По информации источника, агент 21-летнего футболиста Жорже Мендеш, клиентом которого также является Андрей Лунин, предложил руководству мадридского гранда кандидатуру португальца.
В текущем сезоне на счету Жоау Невеша 37 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» определил цену на Лунина.
