Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал определил цену на Лунина. Вратарь получил предложение
27 мая 2026, 23:02
Реал определил цену на Лунина. Вратарь получил предложение

Вратарь готов покинуть клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал» после прихода нового главного тренера, португальца Жозе Моуринью.

По информации испанских СМИ, Лунин считается одним из первых кандидатов на уход после ожидаемого назначения Моуринью. Сообщается, что будущее украинца, скорее всего, будет связано с иностранным чемпионатом.

У вратаря уже есть предложения из Английской Премьер-лиги и Серии А. В свою очередь, мадридский клуб готов рассмотреть продажу вратаря за сумму около 20 миллионов евро.

Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
20-я команда АПЛ заработала в 5 раз больше победителя Серии А
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
