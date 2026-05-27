Испания27 мая 2026, 23:02 |
Реал определил цену на Лунина. Вратарь получил предложение
Вратарь готов покинуть клуб
Украинский вратарь Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал» после прихода нового главного тренера, португальца Жозе Моуринью.
По информации испанских СМИ, Лунин считается одним из первых кандидатов на уход после ожидаемого назначения Моуринью. Сообщается, что будущее украинца, скорее всего, будет связано с иностранным чемпионатом.
У вратаря уже есть предложения из Английской Премьер-лиги и Серии А. В свою очередь, мадридский клуб готов рассмотреть продажу вратаря за сумму около 20 миллионов евро.
Рішення по Луніну прийнято Олійченком 150-й раз
