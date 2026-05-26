Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
Вратарь твердо решил, что пора менять клуб
Украинский вратарь Андрей Лунин настроен покинуть мадридский «Реал» уже этим летом, сообщают испанские СМИ.
По информации источника, голкипер решил сменить клуб, поскольку больше не хочет мириться с ролью запасного вратаря за спиной Тибо Куртуа.
Даже назначение Жозе Моуриньо на должность главного тренера не повлияет на позицию украинца. Лунин стремится получать стабильную игровую практику и быть основным голкипером, а не оставаться резервным вариантом.
Сообщается, что 27-летний вратарь уже провел беседу со своим агентом и руководством мадридского клуба относительно потенциального трансфера. В «Реале» якобы готовы рассмотреть предложения по украинцу и не планируют создавать проблем в переговорах.
Лунин выступает за «Реал» с 2018 года. За это время он несколько раз уходил из клуба в аренду, а также помог мадридцам выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов в сезоне, когда заменял травмированного Куртуа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Контракт с Фабио Гроссо будет рассчитан на два года
«Аякс» интересуется Виктором