Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
26 мая 2026, 22:08
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо

Вратарь твердо решил, что пора менять клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь Андрей Лунин настроен покинуть мадридский «Реал» уже этим летом, сообщают испанские СМИ.

По информации источника, голкипер решил сменить клуб, поскольку больше не хочет мириться с ролью запасного вратаря за спиной Тибо Куртуа.

Даже назначение Жозе Моуриньо на должность главного тренера не повлияет на позицию украинца. Лунин стремится получать стабильную игровую практику и быть основным голкипером, а не оставаться резервным вариантом.

Сообщается, что 27-летний вратарь уже провел беседу со своим агентом и руководством мадридского клуба относительно потенциального трансфера. В «Реале» якобы готовы рассмотреть предложения по украинцу и не планируют создавать проблем в переговорах.

Лунин выступает за «Реал» с 2018 года. За это время он несколько раз уходил из клуба в аренду, а также помог мадридцам выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов в сезоне, когда заменял травмированного Куртуа.

Триздабол ты олийченко,тупо зарегался,потому что ну сколько можно 
Як же автору важко кожен день писати слово "ухвалив" остаточно"
Чекайте через годину від цього недоредактора новину, що Луніні "твердо вирішив" боротис за місце в основі))
Это же Мауриньо, он должен был сразу сказать Лунину, что не хочет его видеть в клубе, иначе он будет даже не на лавке, а в дубле из-за его неправильной национальности. Это в стиле Маура. 
