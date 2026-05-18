  Большое возвращение. Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Реала
18 мая 2026, 11:48 | Обновлено 18 мая 2026, 12:05
Большое возвращение. Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Реала

Жозе Моуриньо возглавит королевский клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Португальский специалист Жозе Моуриньо, который в настоящее время работает в лиссабонской «Бенфике», в скором времени возглавит мадридский «Реал», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, королевский клуб подпишет с легендарным тренером двухлетний контракт, все детали которого уже согласованы.

Жозе Моуриньо уже работал в мадридском «Реале» в 2010-2013 годах.

В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Реал» идет на 2-м месте в турнирной таблице и уже гарантированно не станет чемпионом Испании, набрав 83 очка в 37 матчах. Также клуб вылетел из Кубка Испании, Суперкубка Испании и Лиги чемпионов.

Оцените материал
