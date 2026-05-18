Большое возвращение. Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Реала
Жозе Моуриньо возглавит королевский клуб
Португальский специалист Жозе Моуриньо, который в настоящее время работает в лиссабонской «Бенфике», в скором времени возглавит мадридский «Реал», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, королевский клуб подпишет с легендарным тренером двухлетний контракт, все детали которого уже согласованы.
Жозе Моуриньо уже работал в мадридском «Реале» в 2010-2013 годах.
В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Реал» идет на 2-м месте в турнирной таблице и уже гарантированно не станет чемпионом Испании, набрав 83 очка в 37 матчах. Также клуб вылетел из Кубка Испании, Суперкубка Испании и Лиги чемпионов.
🚨 BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! 💣🤍— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026
All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.
Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.
The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дубль на счету Джанлуки Манчини
Тищенко также хочет помочь экс-главе ОП