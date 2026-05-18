  Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн
Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн

Тренер не видит в команде Беллингема и Карвахаля

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Немецкий тренер Жозе Моуриньо готов к радикальным изменениям, если возглавит «Реал».

Португальский тренер на последней встрече с руководством клуба потребовал продажи Джуда Беллингема и капитана команды Дани Карвахаля за 150 млн евро. По его словам, эти игроки могут препятствовать полному контролю над составом и внедрению его стиля игры.

Беллингем, несмотря на ключевую роль, не соответствует интенсивности, которую хочет Жозе, а Карвахаль, как символ команды, может осложнить обновление лидерства.

Продажа обоих игроков, по мнению тренера, позволит привлечь новых футболистов под его модель.

Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Нокаут в третьем раунде. Хижняк провел первый с 2024 года бой в аматорах
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
