Моуриньо готов возглавить Реал, если продадут звезду и капитана за €150 млн
Тренер не видит в команде Беллингема и Карвахаля
Немецкий тренер Жозе Моуриньо готов к радикальным изменениям, если возглавит «Реал».
Португальский тренер на последней встрече с руководством клуба потребовал продажи Джуда Беллингема и капитана команды Дани Карвахаля за 150 млн евро. По его словам, эти игроки могут препятствовать полному контролю над составом и внедрению его стиля игры.
Беллингем, несмотря на ключевую роль, не соответствует интенсивности, которую хочет Жозе, а Карвахаль, как символ команды, может осложнить обновление лидерства.
Продажа обоих игроков, по мнению тренера, позволит привлечь новых футболистов под его модель.
