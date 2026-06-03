Сербия – Азербайджан. 1/2 финала ЧЕ по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 3 июня в 21:45 полуфинал чемпионата Европы в Братиславе
3 июня в 21:45 проходит матч 1/2 финала ЧЕ-2026 по мини-футболу между командами Сербии и Азербайджана.
Континентальный турнир проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В полуфиналах 3 июня играют: Венгрия – Украина (начало – в 20:15), Сербия – Азербайджан (игра в 21:45).
В финале 4 июня в 21:30 в Братиславе сыграют победители полуфинальных матчей.
ЧЕ-2026 по мини-футболу
Братислава (Словакия), 27.05–04.06.2026
1/4 финала, 2 июня 2026
- 02.06. 18:30. Венгрия – Болгария – 4:0
- 02.06. 20:00. Грузия – Украина – 0:4
- 02.06. 21:30. Румыния – Сербия – 4:6
- 02.06. 23:00. Чехия – Азербайджан – 2:5
1/2 финала, 3 июня 2026
- 03.06. 20:15. Венгрия – Украина
- 03.06. 21:45. Сербия – Азербайджан
Сербия – Азербайджан. 1/2 финала ЧЕ по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
Матчи турнира в прямом эфире транслирует Kyivstar TV
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