3 июня в 21:45 проходит матч 1/2 финала ЧЕ-2026 по мини-футболу между командами Сербии и Азербайджана.

Континентальный турнир проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.

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В полуфиналах 3 июня играют: Венгрия – Украина (начало – в 20:15), Сербия – Азербайджан (игра в 21:45).

В финале 4 июня в 21:30 в Братиславе сыграют победители полуфинальных матчей.

ЧЕ-2026 по мини-футболу

Братислава (Словакия), 27.05–04.06.2026

1/4 финала, 2 июня 2026

02.06. 18:30. Венгрия – Болгария – 4:0

– Болгария – 4:0 02.06. 20:00. Грузия – Украина – 0:4

– 0:4 02.06. 21:30. Румыния – Сербия – 4:6

– 4:6 02.06. 23:00. Чехия – Азербайджан – 2:5

1/2 финала, 3 июня 2026

03.06. 20:15. Венгрия – Украина

03.06. 21:45. Сербия – Азербайджан

Сербия – Азербайджан. 1/2 финала ЧЕ по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

Матчи турнира в прямом эфире транслирует Kyivstar TV

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