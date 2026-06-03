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03 июня 2026, 12:23 | Обновлено 03 июня 2026, 12:33
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0

Сербия – Азербайджан. 1/2 финала ЧЕ по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 3 июня в 21:45 полуфинал чемпионата Европы в Братиславе

03 июня 2026, 12:23 | Обновлено 03 июня 2026, 12:33
123
0
Сербия – Азербайджан. 1/2 финала ЧЕ по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
Minifootball Ukraine

3 июня в 21:45 проходит матч 1/2 финала ЧЕ-2026 по мини-футболу между командами Сербии и Азербайджана.

Континентальный турнир проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В полуфиналах 3 июня играют: Венгрия – Украина (начало – в 20:15), Сербия – Азербайджан (игра в 21:45).

В финале 4 июня в 21:30 в Братиславе сыграют победители полуфинальных матчей.

ЧЕ-2026 по мини-футболу

Братислава (Словакия), 27.05–04.06.2026

1/4 финала, 2 июня 2026

  • 02.06. 18:30. Венгрия – Болгария – 4:0
  • 02.06. 20:00. Грузия – Украина – 0:4
  • 02.06. 21:30. Румыния – Сербия – 4:6
  • 02.06. 23:00. Чехия – Азербайджан – 2:5

1/2 финала, 3 июня 2026

  • 03.06. 20:15. Венгрия – Украина
  • 03.06. 21:45. Сербия – Азербайджан

Сербия – Азербайджан. 1/2 финала ЧЕ по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

Матчи турнира в прямом эфире транслирует Kyivstar TV

📺 Видеотрансляция

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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